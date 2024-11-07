Реакция соцсетей на победу Дональда Трампа. Подборка мемов

Президентские выборы в США состоялись по сложившейся традиции в первый вторник последнего месяца осени. 6 ноября стало известно, что Дональд Трамп обогнал Камалу Харрис, набрав 279 голосов выборщиков при 270 необходимых.
Пользователи соцсетей из России и из-за рубежа отреагировали на такой исход событий неоднозначно, создав остроумные тематическими мемы. Среди них — Указ Президента РФ о назначении 47-го президента США, посты Маргариты Симоньян, падение курса долларов после победы «нашего слоняры», лозунг «Ханну Монтану — в президенты» и многое другое.
Редакция ВФокусе Mail сделала подборку самых интересных и забавных мемов по теме.
Ранее рассказывали о том, как во время дебатов завирусилась реакция Камалы Харрис на выступление Дональда Трампа.