Реакция соцсетей на победу Дональда Трампа. Подборка мемов

Пользователи соцсетей из России и из-за рубежа отреагировали на такой исход событий неоднозначно, создав остроумные тематическими мемы. Среди них — Указ Президента РФ о назначении 47-го президента США, посты Маргариты Симоньян, падение курса долларов после победы «нашего слоняры», лозунг «Ханну Монтану — в президенты» и многое другое.