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Реакция соцсетей на победу Дональда Трампа. Подборка мемов

6 ноября стало известно, что Дональд Трамп станет 47-м президентом США. В соцсетях эта новость стала поводом для остроумных мемов. Собрали в фотогалерею самые лучшие и смешные.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: AP 2024

Президентские выборы в США состоялись по сложившейся традиции в первый вторник последнего месяца осени. 6 ноября стало известно, что Дональд Трамп обогнал Камалу Харрис, набрав 279 голосов выборщиков при 270 необходимых.

Пользователи соцсетей из России и из-за рубежа отреагировали на такой исход событий неоднозначно, создав остроумные тематическими мемы. Среди них — Указ Президента РФ о назначении 47-го президента США, посты Маргариты Симоньян, падение курса долларов после победы «нашего слоняры», лозунг «Ханну Монтану — в президенты» и многое другое.

Редакция ВФокусе Mail сделала подборку самых интересных и забавных мемов по теме.

Ранее рассказывали о том, как во время дебатов завирусилась реакция Камалы Харрис на выступление Дональда Трампа.