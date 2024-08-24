Реакция организма. Стоматолог назвала 5 причин исправить прикус ребенка

Казалось бы, ну что такого, если ребенок немного шепелявит или не выговаривает какую-то букву? Дескать, дипломатом ему не быть, а значит, и исправлять тут нечего. Но откуда родителям знать, кем станет их ребенок, когда вырастет? А может быть, он будет оратором, философом, коучем? Вряд ли ему стоит рассчитывать на карьерный взлет с такими проблемами. Поступающих в высшие военные учебные заведения с неправильным прикусом не берут, и об этом тоже надо помнить. Нарушения речи также чреваты проблемами в социуме, предвзятым отношением окружающих, а последствия все те же — заниженная самооценка и неуверенность в себе.