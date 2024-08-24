Реакция организма. Стоматолог назвала 5 причин исправить прикус ребенка

Проблема здоровья зубочелюстной системы актуальна на протяжении уже многих лет. Неправильный прикус распространен точно так же, как кариес, пародонтоз и флюороз зубов. Не все родители считают необходимым корректировать аномалии развития у своего ребенка, а между тем, помимо эстетики, существует еще пять причин исправить прикус. О них aif.ru рассказала директор детской стоматологической студии, врач-стоматолог Виктория Шелудкова.
Причина № 1: повышенный риск развития болезней полости рта
Казалось бы, ну и что такого, если у ребенка зубы верхней и нижней челюсти смыкаются неровно? Ну, выступает нижняя челюсть вперед, или наоборот — верхняя нависает над нижней, но ведь зубы есть, свою функцию по перемалыванию пищи они выполняют, а значит, все нормально. В идеале верхние зубы должны слегка прилегать к нижним, а острия совпадать с канавками — бороздками противоположного моляра, а если этого нет, то у ребенка начинают страдать сами зубы. Они истираются, истончаются, постоянно травмируются. Кроме того, к последствиям неправильного прикуса относят кариес, пародонтит, гингивит.
Причина № 2: ребенок чаще других страдает от респираторных инфекций
В очередной раз констатируя повышение температуры тела и думая, где малыш мог подхватить очередную инфекцию, мама и не подозревает, что причина его постоянных простуд кроется в неправильном прикусе. Из-за нефизиологичности окклюзии челюстей ребенок дышит через рот, а не через нос, как положено. В носу воздушный поток согревается и очищается, а если он попадает напрямую в рот, то провоцирует развитие инфекционных заболеваний — как острых, так и хронических. К тому же ротовое дыхание во сне может стать причиной сонного апноэ. Из-за остановок дыхания и дефицита кислорода малыша могут беспокоить сонливость, усталость, раздражительность, что в перспективе может привести к проблемам в учебе.
Причина № 3: ребенка беспокоит постоянная головная боль
Височно-нижнечелюстной сустав является одним из самых сложных суставов в организме. Стоматологи называют его «капризным и изнеженным», остро реагирующим на малейшие изменения в полости рта, области головы и шеи. Дисфункции этого сустава — основная причина головной боли напряжения. Поставить точный диагноз удается не сразу, потому что терапевты и даже неврологи могут не придавать проблеме большого значения, а зря. По статистике, 70% людей с патологиями височно-нижнечелюстного сустава сталкиваются с головной болью, а у 55% наблюдаются патологические изменения в работе этого сустава.
В дальнейшем ребенка может беспокоить боль в шее и плечевом поясе, усиливающаяся при длительной статической позе — во время выполнения уроков, игры за компьютером и др. Нередки случаи появления функциональной боли в челюстях и мигреней.
Важно! Если сустав будет работать неправильно, то избыточная нагрузка на него приведет к усугублению проблемы и даже может разрушить суставную ткань.
Причина № 4: у ребенка формируется неправильная осанка
Сетуя на неправильную осанку у своего ребенка, родители могут винить электронные гаджеты и большую нагрузку в школе, вынуждающую подолгу сидеть над уроками, а причина может крыться в неправильном прикусе. В норме срединная линия лица проходит между центральными зубами верхнего и нижнего рядов, а если имеется смещение, то происходит и смещение позвонков с формированием неправильной осанки. Неестественное положение челюсти заставляет голову менять свое положение, что влечет за собой искажение шейного аппарата, а за ним — патологии осанки.
Есть научные исследования, которые доказывают, что нарушения прикуса изменяют весь опорно-двигательный аппарат тела и провоцируют появление самых разных проблем, вплоть до плоскостопия. И хотя ученые еще продолжают спорить по этому поводу, риски остаются, и о них надо помнить.
Причина № 5: у ребенка нарушаются дикция и речевая функция
Казалось бы, ну что такого, если ребенок немного шепелявит или не выговаривает какую-то букву? Дескать, дипломатом ему не быть, а значит, и исправлять тут нечего. Но откуда родителям знать, кем станет их ребенок, когда вырастет? А может быть, он будет оратором, философом, коучем? Вряд ли ему стоит рассчитывать на карьерный взлет с такими проблемами. Поступающих в высшие военные учебные заведения с неправильным прикусом не берут, и об этом тоже надо помнить. Нарушения речи также чреваты проблемами в социуме, предвзятым отношением окружающих, а последствия все те же — заниженная самооценка и неуверенность в себе.
Есть и немало других проблем, связанных с неправильным прикусом. Так, при неправильном смыкании зубов или отсутствии контакта между ними ребенок плохо пережевывает пищу, не перерабатывает ее должным образом. Это провоцирует развитие самых разных болезней и проблем в работе желудочно-кишечного тракта — гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, гастрита, язвы, колита.
Подводя итоги, стоит сказать, что проблема неправильного прикуса — проблема не только эстетики. Она «тащит» за собой другие нарушения, от которых уже не получится так просто отмахнуться. Поэтому не стоит недооценивать этот дефект развития зубов.