Реабилитолог назвал способ снизить артериальное давление без таблеток

Из-за повышенного давления может случиться инфаркт или инсульт. Как правило, помочь может только специалист. Но порой есть возможность стабилизировать артериальное давление с помощью статико-динамических упражнений и самомассажа. Эксперт объяснил, что сосуды — это мышцы, которые, как и сердце, качают кровь. Они должны расслабляться и напрягаться, в противном случае начинаются застойные процессы. Поэтому задача человека — воздействовать на них через мышечную и нервную системы с помощью массажа и статико-динамических упражнений. В том числе нужно разминать определённые точки на руке.