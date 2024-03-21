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Реабилитолог Агапова посоветовала не мыть голову над ванной

Физический реабилитолог, тренер адаптивной физической культуры, тренер Международной федерации йоги София Агапова посоветовала не мыть голову над ванной, так как слишком длительный наклон может привести к напряжению шеи, спины и плеч.

Источник: Freepik

«Также есть заболевания, при которых подобная поза будет провокатором, приводящим к возникновению или усилению боли. Такое положение повышает внутриглазное давление, что опасно при глаукоме. При заболевании ЛОР-органов от подобного положения стоит воздержаться, чтобы не усиливать отёк», — сказала Агапова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Как считает эксперт, гипертоникам желательно вообще отказаться от такого способа мытья головы.

«Людям с анемией нужно аккуратно подниматься из наклона, потому что у них может закружиться голова и они потеряют ориентацию в пространстве», — добавила Агапова.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста. По словам эксперта, потребление соли должно быть умеренным.