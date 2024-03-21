Реабилитолог Агапова посоветовала не мыть голову над ванной

«Также есть заболевания, при которых подобная поза будет провокатором, приводящим к возникновению или усилению боли. Такое положение повышает внутриглазное давление, что опасно при глаукоме. При заболевании ЛОР-органов от подобного положения стоит воздержаться, чтобы не усиливать отёк», — сказала Агапова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».