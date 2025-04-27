РБК: Лидеры 19 стран подтвердили свое участие в параде Победы в Москве

Сообщается, что на юбилейное празднование парада Победы в 2025 году прибудут главы государств, входящих в состав СНГ, а также лидеры Бразилии, Венесуэлы, Вьетнама, Кубы, Сербии и Буркина-Фасо.
Кроме того, ожидается присутствие председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина и премьер-министра Словацкой Республики Роберта Фицо.
Приглашения на парад также были направлены лидерам Индии и Монголии Наренде Моди и Ухнаагийину Хурэлсуху, однако на данный момент они не подтвердили своё участие.
Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал сообщить обо всех лидерах, которые приедут на 9 Мая в Москву. Ранее российский лидер Владимир Путин рассказал, кто будет главным участником в параде Победы.