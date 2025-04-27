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РБК: Лидеры 19 стран подтвердили свое участие в параде Победы в Москве

Представители 19 государств подтвердили своё участие в торжественном мероприятии, посвящённом 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом стало известно из сообщения РБК.

Сообщается, что на юбилейное празднование парада Победы в 2025 году прибудут главы государств, входящих в состав СНГ, а также лидеры Бразилии, Венесуэлы, Вьетнама, Кубы, Сербии и Буркина-Фасо.

Кроме того, ожидается присутствие председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина и премьер-министра Словацкой Республики Роберта Фицо.

Приглашения на парад также были направлены лидерам Индии и Монголии Наренде Моди и Ухнаагийину Хурэлсуху, однако на данный момент они не подтвердили своё участие.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал сообщить обо всех лидерах, которые приедут на 9 Мая в Москву. Ранее российский лидер Владимир Путин рассказал, кто будет главным участником в параде Победы.