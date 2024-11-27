Развод по правилам: пары могут обязать проходить «психологический квест»

Предполагаются изменения в Семейном кодексе РФ, которые подразумевают меры для примирения супругов, имеющих детей. Законопроект уточняет, что одной из таких мер может быть оказание социально-психологической поддержки. Кроме того, предлагается наделить суд правом устанавливать срок до трех месяцев для попыток примирения.
Похожие положения предлагается распространить и на случаи, когда один из супругов не согласен на развод. Тогда суд также будет обязан применять меры для примирения, в том числе направлять супругов на психологическую консультацию, если у них есть общие несовершеннолетние дети.
Кроме того, планируется внести изменения в закон «Об основах социального обслуживания граждан в РФ», подтверждающие, что гражданин признается нуждающимся в социальном обслуживании, если суд рассматривает дело о разводе и у супругов имеются общие несовершеннолетние дети, что приводит к отложению судебного разбирательства для примирения.
В пояснительной записке подчеркивается, что законопроект направлен на поддержку супругов в стремлении сохранить семейные связи. «Развод супругов, у которых есть общие несовершеннолетние дети, негативно сказывается на условиях их жизни и жизни детей, что обуславливает необходимость оказания социально-психологических услуг», — указано в документе.
Согласно результатам опроса россиян Всероссийским центром изучения общественного мнения на тему разводов, граждан, как и в прежние годы, больше привлекает создание семьи, нежели одиночество (84% против 8%). В случае с разводами ситуация менее однозначна. В российском обществе доминирует ситуативный подход к проблеме — большая часть опрошенных — 58% — придерживается мнения, что все зависит от конкретного случая. По-прежнему редко встречаются среди наших сограждан и те, кто считает, что брак необходимо сохранить любой ценой (9%).
Мадина Эбзеева