Развод на миллион. Психолог объяснил, почему деньги не скрепляют семью

«Надо понимать, что у всех с возрастом могут меняться взгляды, отношения, ценности, приоритеты, интересы, — говорит Слободчиков. — Поэтому совместная жизнь должна строиться на взаимном уважении, понимании ценности другого человека. Когда этого нет, ни о каких отношениях речь лучше не заводить. Если я изначально понимаю, что человек мне нужен только как материальное обеспечение, то это уже вопрос внутренней честности. Не всегда открытым образом можно так заявить: ты будь для меня ресурсом и источником, а потом, когда я тебя исчерпаю, мы благополучно разойдемся, я дам тебе свободу. Это уже, мягко говоря, свинство. Хотя подобные истории свободных и договорных отношений тоже имеют место быть».