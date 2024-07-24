Развод на миллион. Психолог объяснил, почему деньги не скрепляют семью

История с бракоразводным процессом, о котором заявила Татьяна Бакальчук, владелица «Вайлдбериз», вновь актуализировала традиционные в такой ситуации вопросы. Что толкает людей на разводы после многих лет совместной, вроде бы благополучной и очень обеспеченной жизни? Можно ли сохранить семью и стоит ли это делать? Есть ли особенные периоды и ситуации в браке, когда риск развода особенно велик? Как не навредить детям, если родители расходятся? Например, в семье Бакальчук семеро детей, младшие двойняшки родились в 2021 году.
Эти вопросы aif.ru адресовал семейному психологу, доктору психологических наук Илье Слободчикову.
Брак и отношения — это разное
По мнению психолога, нужно четко разводить два понятия — «брак» и «взаимоотношения двух людей». Так что к известной пословице «Хорошее дело браком не назовут» можно относиться с юмором, а можно и всерьез.
«Брачные отношения — это не союз двух людей (оставим этот высокий штиль), а формально зарегистрированные отношения, когда два человека с гарантиями государства собираются вести совместное хозяйство, проживать на одной территории
А где договор, там и расчет. Но не всегда ситуацию можно просчитать. Обязательно возникнут неучтенные, новые обстоятельства, которые могут подтолкнуть одного из партнеров пересмотреть этот договор, даже если он максимально честно относится к его выполнению.
Почему рушится желанный брак
В народе существует представление, что в браке есть наиболее опасные периоды, когда высок риск развода, конфликтов. Считается, что такое случается через каждые 7 лет.
«Никаких специальных периодов в браке, когда наиболее велик риск разводов, нет, — возражает психолог. — Есть совершенно нормальная ситуация, когда два человека жили по отдельности, потом стали жить вместе. А это очень серьезное изменение, потому что меняется образ самого человека в глазах его партнера. Мы вынуждены приспосабливаться, адаптироваться, во многом себя ограничивать. Одни люди готовы идти на такой компромисс, другие нет».
По словам психолога, решение о разводе связано, прежде всего, с воспитанием человека, ценностями, понятием о личной свободе, даже психофизиологическими особенностями. Кто-то любит спать отдельно, а кому-то нужно обязательно быть вместе всю ночь до утра. Сексуальная гармония и совместимость — отдельный вопрос. Это очень важно. Люди могут великолепно во всем ладить, но в интимных отношениях быть не очень удачными партнерами друг для друга. Это довольно быстро приведет к ситуации внутреннего, а потом и внешнего напряжения. Бывает наоборот: в интимной жизни все замечательно, но при этом существует масса сложностей и разногласий в силу опять же воспитания и всего прочего, что человек начинает демонстрировать в совместной жизни.
«Вообще, когда два человека начинают вместе жить, они очень много нового узнают о себе и друг о друге. Проще говоря, быть принцем по форме и быть принцем по сути, то есть человеком образованным, интеллигентным
Как разводиться, если есть дети?
Когда разводится бездетная пара, это нормально, и является их личным делом. Никто друг друга веревками не привязывает. Ситуация кардинально меняется, если у супругов есть дети. «Родители несут ответственность перед детьми, ведь дети не виноваты в том, что родились в этой семье. И если что-то подвигает к разводу, первое, что должны делать приличные интеллигентные люди, — это позаботиться о том, чтобы их дети не пострадали ни физически, ни психологически, ни в бытовом плане», — считает психолог.
Эксперт подчеркивает, что в ситуации развода больше всего страдают именно дети. Периодически мы слышим об историях, когда родители делят детей, словно имущество, решая, кто с кем будет жить или по какому расписанию общаться. «Это приносит чудовищный вред детям и самим родителям», — отмечает психолог.
Но легко сказать — учитывать интересы детей. На практике сделать это бывает не просто. В этом случае стоит обращаться к семейным психологам, психологические службы. Не для того, чтобы примирить супругов (это не всегда возможно, да и нужно), а чтобы максимально интеллигентно и корректно для благополучия детей решать свои личные вопросы.
Отчего не могут разойтись без скандала?
Даже если люди расходятся по обоюдному согласию, это всегда неприятная история: никому не хочется ошибаться — ни в себе, ни в другом, чувствовать себя обманутым.
«Надо понимать, что у всех с возрастом могут меняться взгляды, отношения, ценности, приоритеты, интересы, — говорит Слободчиков. — Поэтому совместная жизнь должна строиться на взаимном уважении, понимании ценности другого человека. Когда этого нет, ни о каких отношениях речь лучше не заводить. Если я изначально понимаю, что человек мне нужен только как материальное обеспечение, то это уже вопрос внутренней честности. Не всегда открытым образом можно так заявить: ты будь для меня ресурсом и источником, а потом, когда я тебя исчерпаю, мы благополучно разойдемся, я дам тебе свободу. Это уже, мягко говоря, свинство. Хотя подобные истории свободных и договорных отношений тоже имеют место быть».
Конечно, нормальную человеческую порядочность нужно ставить выше личных обид и разочарования. Но люди не идеальны, и случается часто наоборот. В ситуации разочарования и обиды хочется сделать так, чтобы другому было так же плохо и больно.
«Не всегда человек готов брать ответственность на себя и честно говорить себе, что он с самого начала был увлечен, ослеплен, не подумал, поторопился, у него не было желания разбираться. Что думал он не головой, а другим местом. Так что в этой ситуации есть и его вина, а не только партнера, поэтому разойтись нужно, соблюдая приличия. Но когда эмоции бушуют, обиды, разочарования берут верх, то спокойно разойтись удается немногим», — заключает психолог.