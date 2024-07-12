20+ развлечений на борту круизного лайнера: от бассейна до бродвея

Круизный лайнер — это не просто средство передвижения, а настоящий плавучий город развлечений. Здесь каждый найдет занятие по душе, независимо от возраста, интересов и предпочтений. Рассказываем о самых увлекательных мероприятиях на борту круизного лайнера, которые сделают ваше путешествие незабываемым.