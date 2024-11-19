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Развитие и уверенность: зачем детям изучать иностранные языки

Они помогают развиваться в нескольких сферах.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: ru.freepik.com

Изучение иностранных языков столетиями включается в образовательные программы в школах по всему миру.

В издании Family & Kids рассказали, зачем ребенку изучать иностранные языки и какие навыки они могут развить.

Для развития слуха и речи

Мировые языки включают около 800 различных звуков, но в каждом отдельном языке используется только 40 фонем.

Когда ребенок маленький, он не понимает языки, но слышит звуки и запоминает их, а позже уже может копировать их. Однако если он воспитывается в семье, в котором говорят только на одном языке, он ограничивается в восприятии только одной речи.

Ребенок, растущий в семье, в которой говорят на нескольких языках, отличается более развитым слухом и способностью воспроизводить огромное количество звуков, которые при грамотной практике он учится использовать одновременно.

Для освоения других навыков

Многие научные эксперименты показали, что дети-билингвы лучше понимают и пересказывают истории и анализируют символы, чем дети, говорящие на одном языке.

У школьников, активно изучающих иностранные языки на протяжении четырех и более лет, улучшаются показатели в других областях и тестах, которые включают поиск нестандартных решений или абстрактные задачи.

Помимо прочего, изучение языков способствует развитию критического мышления и коммуникативных навыков.

Для карьерных перспектив

Многие выпускники решают подавать документы на поступление не в колледж или институт у дома, а в учебные заведения других стран. И для этого знать иностранный язык необходимо.

Владение иностранным языком не только значительно облегчит жизнь студенту, но и даст возможность завести знакомства с другими учащимися и преподавателями.

Это очень важно, так как известно, что выпускники международных вузов ценятся работодателями гораздо выше, чем выпускники российских учебных заведений.

Для уверенности в себе

Слыша, как кто-то говорит на другом языке, многие расстраиваются и теряются, когда не могут понять, о чем идет речь. Так работает мозг: незнакомые звуки и сигналы способны заставить человека паниковать.

У людей, которые понимают иностранные языки, с этим гораздо проще:

  • у них больше шансов понять, о чем речь;
  • границы их эмоционального мира гораздо шире, им легче принять «не таких, как они сами»;
  • даже не понимая языка, они гораздо эффективнее интерпретируют невербальные сигналы и мимику.

Также мультилингвы способны лучше подбирать слова для выражения своих мыслей и эмоций. Дело в том, что язык, на котором человек думает и говорит, напрямую влияет на то, каким он видит мир, и для одних он неизменен, а для других — вариативен.

Более того, мультилингвы испытывают меньший стресс при погружении в незнакомую среду. Они быстрее понимают чужую культуру и проявляют большую эмпатию к окружающим.

Как правило, они быстрее вызывают и ответную симпатию у собеседника из-за их более широкого представления о мировой истории, географии и культуре.

Для того, чтобы изучать иностранный язык, нужна хорошая память. Невролог рассказал, как ее улучшить.