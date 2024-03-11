Развеяны главные мифы про генномодифицированные продукты

«Так называют продукты, в которых с помощью генной инженерии меняют их ДНК. Этот процесс похож на редактирование генетического кода: ученые выбирают желаемые свойства у одного организма, копируют их и вставляют в ДНК другого. В результате получается новый организм с нужными свойствами. Например, можно модифицировать гены растения, чтобы оно было более устойчиво к болезням и вредителям, или чтобы повысить его питательную ценность», — добавила эксперт.