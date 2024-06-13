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Развеян популярный миф о жертвоприношениях в племени Майя

Анализ ДНК найденных останков показал, что, вопреки популярному мнению, в племени Майя приносили в жертву не только юных девушек, но и детей мужского пола.

Источник: INAH

В период расцвета империи Майя в качестве человеческих жертвоприношений отбирали из местных поселений не только юных девушек, но и детей мужского пола. Согласно анализу древней ДНК, проведенному исследователями из Института эволюционной антропологии имени Макса Планка, некоторые останки 64 человек, найденные в подземной камере, известной как «чултун», принадлежали маленьким мальчикам. Многие из них были близкими родственниками или идентичными близнецами.

Чултун — подземный резервуар, который использовался для хранения человеческих останков более 500 лет — с VII по XII века. Считается, что там хранились и тела участников жертвоприношений, совершавшихся, чтобы умилостивить богов и выполнить религиозные обязательства.

Исследователи считают, что мальчиков, вероятно, отбирали парами для проведения ритуалов, причем в приоритете были именно близнецы, встречающиеся только у 0,4% населения.

Этот факт также подтверждает священный текст «Пополь Вух», где рассказывается о героях-близнецах Хунакпу и Шбаланке. Они отомстили за смерть своих отца и дяди, которые также были близнецами, совершая повторяющиеся циклы ритуального жертвоприношения и воскрешения, чтобы обмануть богов подземного мира.

Популяризация зловещих историй о молодых женщинах и девушках, которых приносили в жертву на этом месте — ложно. Исследование, проведенное в тесном международном сотрудничестве, переворачивает историю с ног на голову, раскрывая глубокие связи между ритуальными жертвоприношениями и циклами человеческой жизни с последующими возрождениями, описанными в священных текстах Майя.

Кристина Уориннер
антрополог из Гарвардского университета

Ранее археологи раскопали древний греческий храм на острове Эвбея со следами жертвоприношений.

Кристина Корчанова