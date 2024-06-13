Развеян популярный миф о жертвоприношениях в племени Майя

В период расцвета империи Майя в качестве человеческих жертвоприношений отбирали из местных поселений не только юных девушек, но и детей мужского пола. Согласно анализу древней ДНК, проведенному исследователями из Института эволюционной антропологии имени Макса Планка, некоторые останки 64 человек, найденные в подземной камере, известной как «чултун», принадлежали маленьким мальчикам. Многие из них были близкими родственниками или идентичными близнецами.