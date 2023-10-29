Развеян миф о добавлении сахара в чай и кофе

Авторы проанализировали данные 32-летнего наблюдения почти 3 тыс. участников, которые регулярно пили чай или кофе с разным количеством добавленного в напиток сахара. В начале и конце наблюдения ученые провели обширное обследование здоровья испытуемых, они также оценили причины ухода из жизни ряда участников.

Результаты анализа показали, что добавление сахара в напитки не связано с преждевременной смертью. Те, кто пил чай и кофе с подсластителем имели риски лишь на один раз, чем те, кто сахара не употребляли. Ученые отметили, что это слишком малая разница.