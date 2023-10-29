16:09 (мск), источник: Газета.Ру

Развеян миф о добавлении сахара в чай и кофе

Ученые из Лейденского университета (Нидерланды) установили, что добавление сахара в чай и кофе не имеет негативного влияния на организм. Результаты исследования были представлены в журнале PLOS One.

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Источник: Reuters

Авторы проанализировали данные 32-летнего наблюдения почти 3 тыс. участников, которые регулярно пили чай или кофе с разным количеством добавленного в напиток сахара. В начале и конце наблюдения ученые провели обширное обследование здоровья испытуемых, они также оценили причины ухода из жизни ряда участников.

Результаты анализа показали, что добавление сахара в напитки не связано с преждевременной смертью. Те, кто пил чай и кофе с подсластителем имели риски лишь на один раз, чем те, кто сахара не употребляли. Ученые отметили, что это слишком малая разница.

Авторы также отметили, что этот эффект сохраняется лишь при условии, что в сахар добавляют 2,5 грамма сахара (два кусочка). В газировках, соках и прочих напитках содержится около 25 граммов сахара, поэтому эти напитки влияют на состояние здоровья.

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