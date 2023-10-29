Развеян миф о добавлении сахара в чай и кофе
Ученые из Лейденского университета (Нидерланды) установили, что добавление сахара в чай и кофе не имеет негативного влияния на организм. Результаты исследования были представлены в журнале PLOS One.
Ученые из Лейденского университета (Нидерланды) установили, что добавление сахара в чай и кофе не имеет негативного влияния на организм. Результаты исследования были представлены в журнале PLOS One.
Авторы проанализировали данные 32-летнего наблюдения почти 3 тыс. участников, которые регулярно пили чай или кофе с разным количеством добавленного в напиток сахара. В начале и конце наблюдения ученые провели обширное обследование здоровья испытуемых, они также оценили причины ухода из жизни ряда участников.
Авторы также отметили, что этот эффект сохраняется лишь при условии, что в сахар добавляют 2,5 грамма сахара (два кусочка). В газировках, соках и прочих напитках содержится около 25 граммов сахара, поэтому эти напитки влияют на состояние здоровья.