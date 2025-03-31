Ученые объяснили стереотип о влечении к женской груди

Ученые сравнили ответы 80 мужчин: 40 из них выросли в обществе, где женщины традиционно ходили с обнаженной грудью, а 40 — в культуре, где грудь прикрывают. Обе группы оценивали уровень сексуального возбуждения при виде груди и частоту прикосновений к ней во время близости. Различий не обнаружено.