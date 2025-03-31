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Ученые объяснили стереотип о влечении к женской груди

Привлекательность женской груди для мужчин может быть врожденной, а не обуславливаться результатом культурных установок.

Источник: www_gazeta_ru

К такому выводу пришли исследователи из Университета Вроцлава, изучившие сексуальное поведение в индонезийском племени Дани. Об этом сообщает Daily Mail.

Ученые сравнили ответы 80 мужчин: 40 из них выросли в обществе, где женщины традиционно ходили с обнаженной грудью, а 40 — в культуре, где грудь прикрывают. Обе группы оценивали уровень сексуального возбуждения при виде груди и частоту прикосновений к ней во время близости. Различий не обнаружено.

Это опровергает представление о том, что интерес к груди связан с западными нормами и табу. Даже в среде, где грудь не скрывалась, мужчины проявляли к ней такой же интерес.

Авторы подчеркивают, что грудь не является определяющим фактором выбора партнерши, однако сексуальная реакция на нее, вероятно, заложена биологически. Психологи считают, что данные подтверждают универсальность реакции мужчин, а не ее культурную обусловленность.