Он спас Краков: пять лет назад умер разведчик Алексей Ботян

5 лет назад, 13 февраля 2020 года остановилось сердце легендарного разведчика и ветерана Великой Отечественной войны Алексея Ботяна. Больше всего он любил жизнь. Имея на груди настоящий «иконостас» из наград, он всегда повторял, что главной наградой в войне было то, что он выжил.
Главное — выжил
Родившись на западной окраине Российского государства в семье крестьянина, Алексей Ботян волею случая стал жителем Польши, которая захватила районы Западной Белоруссии в 1921-ом году. Юноша окончил школу, педучилище; в 1939 году был призван в польскую армию. Служил под Вильно. Во время вторжения немцев в Польшу расчет зенитки, где капрал Ботян был наводчиком, сбил три самолета нацистов.
После подписания пакта Молотова-Риббентропа и возвращения территорий Белоруссии СССР, преподавал в школе, вступил в комсомол. Накануне войны советские власти заметили активиста и предложили работать на НКВД.
Алексей уехал учиться на разведчика за месяц до войны. Иначе попал бы к немцам, а у немцев с активистами разговор был короткий — в расход. Смерть еще не один раз будет обходить Ботяна стороной. Однажды у виска просвистит пуля — рассечет кожу, но он останется жив. Однажды он пойдет в разведку с предателем и уцелеет. Однажды его спасет хорошая реакция: его коня под уздцы схватит враг. Кто-то скажет — повезло. Но на самом деле это лишь хорошая выучка, меткий глаз и крепкая рука: «Я всегда быстро стрелял!».
В тылу врага
Строчки его биографии скупы, но в них вмещается целая эпоха. Закончил Высшую школу разведчиков, был зачислен в мотострелковую бригаду 4-го управления НКВД, оборонял Москву. В 1941 году, осенью, был заброшен в тыл врага для разведки и диверсий; вернулся.
В 1942 году его группа снова перешла фронт. Разведчики шли в глубокий тыл врага в Мухоедовские леса на стыке Киевской, Гомельской и Житомирской областей. Ботяна сначала держали при штабе, но разве такого удержишь. Вместе с подрывником Францем Драгомерецким он пустил под откос 25 вражеских эшелонов. Именно Ботян разработал и совершил одну из лучших операций отряда — взорвал гебиткомиссариат в Овруче.
Однажды на задании Алексея Ботяна с товарищами застал рассвет. Заглянули в какой-то дом в Черниговке. Оказалось, что хозяин дома — украинец, старшина РККА, порядочный, советский человек. Волей случая оказался в тылу. Немцы его как украинца не тронули. Он рассказал, что в Овруче в гебиткомиссариате у него работает родственник. Немцы ему доверяют.
Получив от командира одобрение, Ботян вместе со старшиной на груженой взрывчаткой телеге мимо блок-постов проехал в Овруч. В Овруче они передали 140 килограммов взрывчатки родственнику старшины Якову Каплюку. Тот перетаскал её в подвал комиссариата. Подрыв совершили, когда в комиссариате шло совещание карателей, пришлось эвакуировать.
Алеша, спаситель Кракова
Так уже случилось, что именно Ботяну выпала участь спасти город Краков.
В 1944 году разведгруппа Ботяна работала на территории Польши. Алексей говорил на польском и координировал действия с отрядами поляков. Поляки называли его Алешей. В декабре разведчики взяли «языка» — картографа Зигмунда Огарека. Тот рассказал о планах гитлеровцев уничтожить исторический центр Кракова, подорвать Рожновскую плотину. Взрывчатка хранилась в Королевской крепости в Новы-Сонце. Здесь располагался немецкий гарнизон.
Разведчики колебались, что хуже: допустить подрыв Кракова или взорвать замок? «Неужели думаете, что немцы взорвут Краков, но пожалеют замок?» — наконец сказал кто-то. Стало ясно, что альтернативы нет.
В немецком гарнизоне у Алексея уже был завербован офицер Гестапо. Он и заминировал крепость. Взрыв прогремел 18 января 1945-го года, а 19-го в город вошли советские войска. Последние месяцы войны Алексей провел в Чехословакии.
После войны
После Победы Ботян продолжил служить в разведке. Жил в Чехословакии, ездил по Европе. Его задания до сих пор засекречены. В отставку полковник Ботян ушел в 66 лет в 1983 году.
Много было у него наград, но не было главной — Звезды Героя. Она нашла разведчика только в 2007 году. В формулировке значилось: «За мужество и героизм, проявленные в операции по освобождению города Кракова… и за предотвращение его уничтожения немецко-фашистскими захватчиками». Алексею Ботяну было уже 90 лет.
Легенда советской разведки скончался в возрасте 104-х лет и покоится на Троекуровском погосте.
Майя Новик