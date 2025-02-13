Он спас Краков: пять лет назад умер разведчик Алексей Ботян

Алексей уехал учиться на разведчика за месяц до войны. Иначе попал бы к немцам, а у немцев с активистами разговор был короткий — в расход. Смерть еще не один раз будет обходить Ботяна стороной. Однажды у виска просвистит пуля — рассечет кожу, но он останется жив. Однажды он пойдет в разведку с предателем и уцелеет. Однажды его спасет хорошая реакция: его коня под уздцы схватит враг. Кто-то скажет — повезло. Но на самом деле это лишь хорошая выучка, меткий глаз и крепкая рука: «Я всегда быстро стрелял!».