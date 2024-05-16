Разрыв шаблона. Ученые: полезные растительные масла повышают смертность

Дело в том, что линолевая омега-6 жирная кислота обладает провоспалительным действием — способствуют развитию воспаления. И это очень плохо, ведь в серьезных исследованиях, проведенных в последние годы, показано, что даже слабое, но хроническое системное воспаление способствует более быстрому старению организма и развитию большинства возрастных хронических заболеваний — от сердечно-сосудистых до рака. То есть речь как раз о тех проблемах, которые изучались в этом исследовании.