Новые контуры мира: для чего США и Россия вышли из РСМД

После выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности Россия пыталась продолжить диалог с Вашингтоном, но не получилось. Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова рассказала, может ли быть подписано новое аналогичное соглашение.