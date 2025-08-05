Новые контуры мира: для чего США и Россия вышли из РСМД

— Ситуация развивается по пути фактического размещения наземных РСМД американского производства в Европе и АТР, МИД России констатирует исчезновение условий для сохранения одностороннего моратория на развертывание аналогичных вооружений и уполномочен заявить, что Российская Федерация более не считает себя связанной соответствующими ранее принятыми самоограничениями, — сказано в сообщении.
Договор о РСМД был подписан между СССР и США в 1987 году. В 2018-м президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готовится выйти из ДРСМД. В 2019 году соглашение утратило силу.
— У России больше нет никаких ограничений на этот счет. Россия больше не считает себя чем-то ограниченной. Соответственно, Россия считает себя вправе в случае необходимости принимать соответствующие меры и делать соответствующие шаги, — цитирует ТАСС слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
Американская газета The New York Times сообщает, что из-за снятия моратория на Западе возникло мнение, что мир возвращается к гонке вооружений. Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова отмечает, что США не заинтересованы в новом подобном договоре без участия Китая.
— Начинается противостояние в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где США планируют разместить ракеты «Тайфун» на территории Южной Кореи, Японии, Филиппин. Это игра против Китая, но объективная угроза создается, конечно, и нам, и нашему союзнику КНДР, — объяснила эксперт.
По ее словам, старый договор не соответствует новой геополитической реальности. Возвращения ДРСМД, предполагает собеседник ВФокусе Mail, не будет.
— Сейчас период слома старых, неработающих договоров, и, пока на их место придут новые, предстоит пережить цикл напряженности. Ждать сейчас каких-то переподписаний не стоит. В лучшем случае может быть продлен СНВ, — подытожила Федосова.