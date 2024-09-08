Разрядка напряжённости. Как распознать острый стресс и выйти из него

«Острый стресс — шоковая реакция организма на событие. Считается, что если шок не проходит в течение 30 дней, то стресс становится хроническим, он способен причинить немало вреда здоровью», — говорит врач-нейропсихолог, кандидат психологических наук Светлана Шишкова. Она рассказывает, как нейтрализовать это состояние.
1. Эмоциональное и телесное оцепенение (при остром стрессе — ступор) — первая реакция организма на стресс. Выйти из него помогает физическая нагрузка. Гормон кортизол, который в стрессовых ситуациях вырабатывают надпочечники, безопасно «утилизируют» работающие мышцы. Благодаря этому волнение утихает и восстанавливается способность мыслить.
2. Проговорите ситуацию с друзьями, близкими или даже незнакомыми людьми. Это позволит посмотреть на проблему с разных сторон и увидеть возможные варианты её решения. Иначе есть риск угодить в ловушку «туннельного мышления», когда мы учитываем только ту информацию, которая подтверждает наши страхи, и игнорируем всё, что их опровергает.
3. Переключите внимание. Займитесь делом, с которым у вас ассоциируется чувство безопасности. Сварите обед, уберитесь в квартире, закупите продукты. Если вынуждены сидеть на месте: вспомните имена ваших одноклассников, пересчитайте окружающие вас предметы или выполните в уме арифметические действия.
4. Устраните источник стресса. Если это новости — перестаньте их читать, если это подруга, с которой вы бесконечно пережёвываете одни и те же негативные мысли, — временно прекратите с ней общаться.
5. Освойте дыхательную технику, которая помогает снять напряжение: короткий вдох — пауза — длинный выдох. Важно полностью сосредоточиться на процессе дыхания и постараться расслабить мышцы тела.
6. Если фиксируются нарушения сна три ночи подряд, в этом случае уже нужна консультация врача.
Спорт и бутылка
ВЦИОМ выявил, что самые популярные методы борьбы с напряжением среди россиян — прогулки и самоуспокоение (по 11%), спорт (9%), музыка и таблетки (по 6%), алкоголь (5%).
Как проявляет себя острый стресс
- Тошнота, нехватка кислорода, скачки давления.
- Чувство оглушённости.
- Истеричность либо апатия.
- Невозможность усидеть на месте либо ступор.
- Тремор конечностей.