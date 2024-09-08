Разрядка напряжённости. Как распознать острый стресс и выйти из него

2. Проговорите ситуацию с друзьями, близкими или даже незнакомыми людьми. Это позволит посмотреть на проблему с разных сторон и увидеть возможные варианты её решения. Иначе есть риск угодить в ловушку «туннельного мышления», когда мы учитываем только ту информацию, которая подтверждает наши страхи, и игнорируем всё, что их опровергает.