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Разрушительное землетрясение обрушилось на Мьянму: жертвами катаклизма уже стали более 1000 человек

В Мьянме разрушительное землетрясение забрало жизни более тысячи человек и ученые ожидают новых толчков, которые могут лишь увеличить количество жертв природного катаклизма. Российское МЧС выдвигается в восточноазиатскую страну.

Владимир Правдин
Автор ВФокусе Mail

В Мьянме произошло чудовищное по своему масштабу землетрясение, магнитуда которого, по различным оценкам, составила порядка 7,7 — 7,9 баллов. Эпицентром толчков, как пишет Reuters, могла стать область вокруг многолюдного города Мандалай в Мьянме. Хотя землетрясение началось в Мьянме, толчки почувствовали и соседние пять восточноазиатских стран — большего всего Таиланд.

По предварительным данным, число погибших в Мьянме уже составило более 1000 человек. Поисковые операции не останавливаются. В результате трагедии пострадали и российские туристы — часть из них застряла в разрушенных землетрясением городах. Основные аэропорты страны закрыты, а до работающего аэропорта в городе Янгон нельзя добраться из-за отсутствия дорог.

Количество пострадавших сейчас уже приближается к 3000 человек. Российское МЧС отправило два самолета со спасателями, кинологами и психологами на помощь в Мьянму.

На текущий момент власти Таиланда признали это землетрясение самым крупномасштабным бедствием последних лет. Хотя спустя несколько минут после первых толчков последовало второе землетрясение с меньшей магнитудой 6,4, сейчас ученые предполагают, что в данном регионе стоит ожидать новых повторных землетрясений в ближайшее время.