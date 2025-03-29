Разрушительное землетрясение обрушилось на Мьянму: жертвами катаклизма уже стали более 1000 человек

В Мьянме произошло чудовищное по своему масштабу землетрясение, магнитуда которого, по различным оценкам, составила порядка 7,7 — 7,9 баллов. Эпицентром толчков, как пишет Reuters, могла стать область вокруг многолюдного города Мандалай в Мьянме. Хотя землетрясение началось в Мьянме, толчки почувствовали и соседние пять восточноазиатских стран — большего всего Таиланд.
По предварительным данным, число погибших в Мьянме уже составило более 1000 человек. Поисковые операции не останавливаются. В результате трагедии пострадали и российские туристы — часть из них застряла в разрушенных землетрясением городах. Основные аэропорты страны закрыты, а до работающего аэропорта в городе Янгон нельзя добраться из-за отсутствия дорог.
На текущий момент власти Таиланда признали это землетрясение самым крупномасштабным бедствием последних лет. Хотя спустя несколько минут после первых толчков последовало второе землетрясение с меньшей магнитудой 6,4, сейчас ученые предполагают, что в данном регионе стоит ожидать новых повторных землетрясений в ближайшее время.