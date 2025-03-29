Разрушительное землетрясение обрушилось на Мьянму: жертвами катаклизма уже стали более 1000 человек

По предварительным данным, число погибших в Мьянме уже составило более 1000 человек. Поисковые операции не останавливаются. В результате трагедии пострадали и российские туристы — часть из них застряла в разрушенных землетрясением городах. Основные аэропорты страны закрыты, а до работающего аэропорта в городе Янгон нельзя добраться из-за отсутствия дорог.