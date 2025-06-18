Эксперт оценил шансы Израиля и Ирана на победу в конфликте

«Не менее 1,8 тысячи человек пострадали в результате атак Израиля, большинство из которых были мирными гражданами. В результате взрыва на площади Кудс пострадали 59 мирных жителей, 12 из них погибли. Одной из них была беременная женщина», — сказал министр здравоохранения ИРИ Мохаммад-Реза Зафарканди в эфире телеканала IRIB.