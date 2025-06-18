Эксперт оценил шансы Израиля и Ирана на победу в конфликте

Обмен ударами
Минувшей ночью исламская республика провела 11-ю по счету волну ракетных атак по Израилю в рамках операции «Истинное обещание — 3».
«Некоторое время назад Армия обороны Израиля зафиксировала ракеты, запущенные из Ирана в сторону территории государства Израиль. Защитные системы работают для перехвата угрозы. Населению предписано войти в защищенное пространство и оставаться там до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛ в Telegram-канале.
Иранское агентство IRNA уточнило, что ракеты были выпущены по Тель-Авиву, Хайфе, Галилее и Иерусалиму. По данным местных СМИ, по Израилю было выпущено около 20 баллистических ракет.
После проведения атаки в КСИР заявили об установлении полного контроля над воздушным пространством Израиля.
«Сегодняшняя ракетная атака показала, что мы получили полный контроль над небом оккупированных территорий и что их жители совершенно беззащитны перед иранскими ракетными атаками», — приводит сообщение корпуса IRNA.
Армия обороны Израиля сообщила, что в ночь на 18 июня израильские ВВС нанесли серию ударов по Тегерану, включая объекты, связанные с иранской ядерной программой.
«Более 50 истребителей ВВС [Израиля] совершили серию ударов по военным целям на территории Тегерана. Был атакован объект для производства центрифуг, предназначенный для обогащения урана», — сообщили в ЦАХАЛ.
В ведомстве уточнили, что удары наносились по окрестностям Тегерана. Это подтверждают и публикации СМИ о взрывах. По данным агентства Nour News, в окрестностях иранской столицы прогремел взрыв.
Пострадавшие
В Израиле в результате ночной атаки иранских ВС пострадало более 90 человек.
«Ночью в больницы обратилось 94 человека, пострадавших в результате обстрела со стороны Ирана, среди них 1 человек с ранениями серьезной степени тяжести, 85 человек с легкими ранениями», — сообщает израильский 12-й канал.
Кроме того, в Тель-Авиве и Хайфе было повреждено несколько зданий.
В Минздраве ИРИ сообщили, что с начала конфликта погибло более 220 граждан исламской республики, порядка 1,8 тыс. пострадали.
«Не менее 1,8 тысячи человек пострадали в результате атак Израиля, большинство из которых были мирными гражданами. В результате взрыва на площади Кудс пострадали 59 мирных жителей, 12 из них погибли. Одной из них была беременная женщина», — сказал министр здравоохранения ИРИ Мохаммад-Реза Зафарканди в эфире телеканала IRIB.
«Израиль за свои атаки смог нанести больший ущерб»
Научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН) Данила Крылов отметил, что с начала конфликта Израилю удалось нанести больший урон противнику.
«Израиль за свои атаки смог нанести больший ущерб, больший урон Ирану как в плане разрушения объектов критической инфраструктуры, так и в плане убийств высокопоставленных военных, политиков и ученых», — сказал Крылов.
По его словам, Иран в основном использует старые системы баллистических ракет для вычисления местонахождения комплексов ПРО и ПВО Израиля и, соответственно, прорыва этой защиты при помощи в том числе гиперзвуковых ракет.
«Израиль придерживался своей более традиционной тактики. Это задействование агентов влияния внутри Ирана для дестабилизации обстановки в стране. Это использование различных диверсионных групп. Плюс высокоточные удары с использованием беспилотной авиации и авиации классической. Соответственно, успешность ударов, она все же разная, потому что судя опять же по информации открытых источников», — пояснил политолог.
Эксперт напомнил, что в первую очередь Тель-Авив целился по объектам ядерной инфраструктуры.
«Это ядерный центр в Нетензе, Исфаханский центр ядерных технологий, Иранский ядерный комплекс и ядерный комплекс Фордо. В большинстве своем это либо исследовательские центры, либо центры по обогащению урана. Соответственно, именно процесс обогащения в наибольшей степени беспокоит и нервирует Израиль. Помимо ядерных объектов целью израильских ударов стали штаб-квартира КСИР, баз ПВО, базы баллистических ракет, пусковые установки, радиолокационные станции, здание департамента социального обеспечения в Касре-Ширине, военная база в районе Абадана», — подчеркнул спикер.
Также Израилю удалось уничтожить руководство КСИР во главе с главнокомандующим корпусом Хоссейном Салами, а также иранских физиков-ядерщиков.
«Соответственно, как заявляла американская сторона, Израиль уничтожил всех переговорщиков по иранской сделке. Сейчас ситуация такая, что договариваться по ядерному регулированию просто физически не с кем. Вся делегация, которая участвовала в переговорах с Вашингтоном, она вся ликвидирована», — напомнил Крылов.
Эксперт добавил: перед началом конфликта предполагалось, что Иран из-за отсутствия общей границы с Израилем будет использовать лояльные себе организации «Хезболла», хуситов или ХАМАС.
«Но практика последнего конфликта показала, что после разгрома Ирана в Сирии позиции “Хезболлы” достаточно сильно ослабли. И ими решили либо не рисковать, либо ограничиться теми средствами, которые используются», — заключил Крылов.