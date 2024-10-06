Разрушители мифов: действительно ли зеленый чай помогает похудеть

О пользе зеленого чая слагали легенды на протяжении веков. Например, в медицинских пособиях древнего Китая, написанных около 2000 лет назад, встречаются упоминания, что этот напиток — отличное средство для похудения. Спустя множество столетий, в XXI веке, мнение о том, что зеленый чай способствует «легкой» потере веса, по-прежнему является крайне распространенным. В связи с этим ВФокусе Mail решил разобраться, обладает ли зеленый чай теми «волшебными» свойствами, которые ему порой приписывают.