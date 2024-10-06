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Разрушители мифов: действительно ли зеленый чай помогает похудеть

Некоторые люди верят, что зеленый чай может способствовать похудению без особых усилий. Эксперты прокомментировали данное убеждение.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Мослента

О пользе зеленого чая слагали легенды на протяжении веков. Например, в медицинских пособиях древнего Китая, написанных около 2000 лет назад, встречаются упоминания, что этот напиток — отличное средство для похудения. Спустя множество столетий, в XXI веке, мнение о том, что зеленый чай способствует «легкой» потере веса, по-прежнему является крайне распространенным. В связи с этим ВФокусе Mail решил разобраться, обладает ли зеленый чай теми «волшебными» свойствами, которые ему порой приписывают.

По словам доктора Йотсны Гош (Dr. Jyotsna Ghosh), врача по борьбе с ожирением из Университета Джона Хопкинса, в настоящее время нет существенных доказательств тому, что чашка (или несколько) чая поможет сбросить лишние килограммы.

В псевдонаучных материалах о связи зеленого чая и похудения обычно упоминаются два ключевых компонента: кофеин и антиоксиданты. Считается, что именно они помогают в борьбе с лишним весом. И, хотя теоретически кофеин может немного ускорить обмен веществ, крайне маловероятно, что этот эффект приведет к существенным результатам.

Полифенолы, или антиоксиданты, содержащиеся в зеленом чае, в свою очередь, действительно способны защищать клетки от повреждений и уменьшать воспаление. Исследования на животных даже показали, что полифенолы могут улучшить обмен веществ и уменьшить всасывание жира в кишечнике. Однако испытания на людях дали неоднозначные результаты. Поэтому доказательств тому, что зеленый чай помогает при похудении — нет.

Люди, которые обращаются к зеленому чаю, чтобы похудеть, не могут ожидать значительного эффекта.

Роб ван Дам
профессор при Институте Милкена

Многие эксперты уверяют, что сосредоточение внимания на одном продукте питания или напитке игнорирует многие другие факторы, которые играют определенную роль в снижении веса. К ним относятся более широкий рацион питания, вредные привычки, образ жизни, генетика, стресс и даже качество сна. Поэтому, если вы мечтаете в действительности избавиться от лишнего веса, придется подойти к этому вопросу комплексно.

Ранее диетолог развеял мифы о вредных для похудения продуктах.