Разрушители мифов: действительно ли зеленый чай помогает похудеть

О пользе зеленого чая слагали легенды на протяжении веков. Например, в медицинских пособиях древнего Китая, написанных около 2000 лет назад, встречаются упоминания, что этот напиток — отличное средство для похудения. Спустя множество столетий, в XXI веке, мнение о том, что зеленый чай способствует «легкой» потере веса, по-прежнему является крайне распространенным. В связи с этим ВФокусе Mail решил разобраться, обладает ли зеленый чай теми «волшебными» свойствами, которые ему порой приписывают.
По словам доктора Йотсны Гош (Dr. Jyotsna Ghosh), врача по борьбе с ожирением из Университета Джона Хопкинса, в настоящее время нет существенных доказательств тому, что чашка (или несколько) чая поможет сбросить лишние килограммы.
В псевдонаучных материалах о связи зеленого чая и похудения обычно упоминаются два ключевых компонента: кофеин и антиоксиданты. Считается, что именно они помогают в борьбе с лишним весом. И, хотя теоретически кофеин может немного ускорить обмен веществ, крайне маловероятно, что этот эффект приведет к существенным результатам.
Полифенолы, или антиоксиданты, содержащиеся в зеленом чае, в свою очередь, действительно способны защищать клетки от повреждений и уменьшать воспаление. Исследования на животных даже показали, что полифенолы могут улучшить обмен веществ и уменьшить всасывание жира в кишечнике. Однако испытания на людях дали неоднозначные результаты. Поэтому доказательств тому, что зеленый чай помогает при похудении — нет.
Люди, которые обращаются к зеленому чаю, чтобы похудеть, не могут ожидать значительного эффекта.
Многие эксперты уверяют, что сосредоточение внимания на одном продукте питания или напитке игнорирует многие другие факторы, которые играют определенную роль в снижении веса. К ним относятся более широкий рацион питания, вредные привычки, образ жизни, генетика, стресс и даже качество сна. Поэтому, если вы мечтаете в действительности избавиться от лишнего веса, придется подойти к этому вопросу комплексно.
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