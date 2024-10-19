Разрушит все. Психолог рассказала, стоит ли тайно читать переписку партнера

Есть нечто искушающее в этих проверках — чаты в телефоне партнера манят, будоража наше любопытство. Многие из нас хоть раз в жизни поддавались этому импульсу, хотя бы на мгновение мельком взглянув на экран партнера, оправдывая себя невинным интересом. И все же за этим якобы безобидным поступком скрывается целый ворох эмоций, неуверенности и сомнений. Тайно читать переписку — не просто мелкий проступок. Это тревожный звоночек, сигнализирующий о глубинных проблемах, которые нуждаются в внимании и решении, чтобы отношения могли развиваться дальше.