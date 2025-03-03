Разрушает психику и тело. Раскрыты пять необычных фактов о стыде

1. Стыд и вина — это разные вещи.
Многие думают, что это одно и то же, но на самом деле между ними есть большая разница в психологическом и социальном контексте.
Как пишет «Лайфхакер», стыд появляется из-за негативной оценки внутреннего «я». Человек, испытывающий его, ощущает себя «недостойным» или «неполноценным», беспомощным, «маленьким» и «обнаженным». Стыд, как выяснили исследователи, часто приводит к депрессии или агрессии.
Вина же фокусируется не на личности в целом, а на конкретном действии. Человек, испытывающий ее, может сказать «я поступил плохо» без самоуничижения. Вина связана с ответственностью за поступок и часто мотивирует исправиться: попросить прощения, возместить ущерб, изменить поведение.
2. Испанский стыд возникает из-за эмпатии и социальных норм.
Испанский стыд — это неловкость, которую мы испытываем, наблюдая за чужими неуклюжими или позорными поступками. Например, когда кто-то говорит что-то неуместное, мы сжимаемся от стыда за него.
Это происходит, во-первых, из-за эмпатии, или нашей способности чувствовать эмоции других. Когда человек наблюдает за чужими неудачами или неловкими ситуациями, в мозге работают те же области, что и при переживании собственного стыда. Это передняя поясная кора и островковая доля. Они же отвечают за сопереживание чужой боли, что подтверждает связь между эмпатией и испанским стыдом. Чем больше у человека эмпатии, тем сильнее он испытывает это чувство.
Во-вторых, играют роль социальные нормы. Есть такие понятия, как «прилично» и «неприлично». Когда кто-то нарушает правила — например, шумит в библиотеке, — мозг воспринимает это как угрозу социальному порядку. Даже если сам человек не совершал ошибку, то все равно стремится «подстраховаться», чтобы не оказаться в подобной ситуации. Испанский стыд сигнализирует нам: «Не повторяй этого, иначе окажешься в неловком положении».
3. Существуют разные типы стыда.
Психологи выделяют несколько типов стыда, различая их по длительности, интенсивности и контексту.
Преходящий стыд. Он возникает после мелких ошибок — например, опечатки в рабочем чате. Преходящий стыд, как правило, быстро проходит. Иногда он даже приносит пользу, помогая корректировать поведение.
Хронический стыд. Человек, испытывающий его, постоянно ощущает собственную «недостаточность». Это подрывает его самооценку и может привести к депрессии.
Стыд из-за унижения. Обычно появляется в ситуации, когда человека публично высмеивают или критикуют.
Стыд из-за поражения. Он возникает при неудачах. Например, когда человек проигрывает на соревновании. В этом случае стыд связан с мыслями о том, что мы не оправдали чьих-то ожиданий.
Стыд перед незнакомцами. Он сопровождается страхом, что посторонние обнаружат наши «недостатки». Этот тип стыда часто встречается при социофобии. С ним помогает справиться когнитивно-поведенческая терапия.
Стыд перед выступлением. Возникает из-за страха опозориться на публике. Некоторые эксперты поглагают, что этот тип стыда тоже может быть полезен, ведь он может мотивировать развиваться.
Токсичный стыд. Он похож на хронический — при нем человек тоже считает себя плохим. Однако здесь это чувство уже становится частью личности, человек принимает установку «я не достоин любви или уважения» как аксиому. В таких случаях люди пытаются казаться идеальными, чтобы скрыть внутреннюю ущербность.
Здоровый стыд. Это умеренное чувство, благодаря которому мы учимся соблюдать границы и учитывать последствия своих поступков. Например, человеку стыдно соврать другу, и это помогает сохранить честность в отношениях.
4. Стыд заставляет нас краснеть не просто так.
Когда нам стыдно, тело начинает реагировать — лицо, шея и иногда верхняя часть груди краснеют. Это объясняется работой симпатической нервной системы, отвечающей за реакции на стресс. Так, мозг воспринимает ситуацию как угрозу и дает сигнал выделять адреналин. Он расширяет кровеносные сосуды, особенно в области лица, и к коже приливает больше крови.
По мнению исследователей, покраснение помогает справляться с неловкими ситуациями. Так человек «сигнализирует» окружающим, что осознал свою ошибку или чувствует себя неуверенно. И ему больше сочувствуют, чем осуждают. Таким образом, покраснение от стыда — не просто биологическая реакция, а важный механизм, который помогает людям налаживать социальные связи.
5. Стыд негативно влияет на здоровье.
Стыд воздействует как медленный яд, разрушающий и психику, и тело. Когда человеку постоянно стыдно, его организм находится в режиме вечной тревоги. Вырабатывается кортизол — гормон стресса, который постепенно ослабляет иммунитет, повышает давление и увеличивает риск диабета.
Кроме того, стыд связан с повышенным риском развития различных хронических проблем со здоровьем. Например, люди с ожирением, понимающие, что к ним могут отнестись негативно из-за их внешности, больше рискуют столкнуться с кардиоваскулярными и метаболическими заболеваниями.
Также постоянный стыд повышает риск депрессии, тревоги и панических атак. Они не только разрушают психику, но и напрямую влияют на тело. Например, из-за хронического стресса на фоне стыда организм истощается, и у человека развиваются постоянная усталость и головные боли.
Ранее научный сотрудник лаборатории городского благополучия и здоровья НИИ УГО МГПУ Дарья Касаткина рассказала, как можно справиться с этой эмоцией. Также она объяснила, чем социальный стыд отличается от интимного.