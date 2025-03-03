Разрушает психику и тело. Раскрыты пять необычных фактов о стыде

Испанский стыд — это неловкость, которую мы испытываем, наблюдая за чужими неуклюжими или позорными поступками. Например, когда кто-то говорит что-то неуместное, мы сжимаемся от стыда за него.

Это происходит, во-первых, из-за эмпатии, или нашей способности чувствовать эмоции других. Когда человек наблюдает за чужими неудачами или неловкими ситуациями, в мозге работают те же области, что и при переживании собственного стыда. Это передняя поясная кора и островковая доля. Они же отвечают за сопереживание чужой боли, что подтверждает связь между эмпатией и испанским стыдом. Чем больше у человека эмпатии, тем сильнее он испытывает это чувство.