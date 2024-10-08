Разработано вещество, имитирующее 10-километровую пробежку и голодание

На сегодняшний день молекулу тестировали только на крысах, но недавно в Орхусском университетском госпитале начались клинические испытания на людях. Предполагается, что это станет основой для создания инновационной пищевой добавки. Она прежде всего нужна будет тем людям, которые не могут соблюдать строгие режимы тренировок и питания.