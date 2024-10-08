Разработано вещество, имитирующее 10-километровую пробежку и голодание

Регулярные физические нагрузки и правильное питание полезны для организма. В частности, они укрепляют сердце и снижают уровень жиров в крови. Ученые выяснили, что в этом процессе ключевую роль играют лактат (соль молочной кислоты) и кетоны. Это хорошее топливо для клеток, улучшающее работу органов. Ученые из Орхусского университета в Дании разработали вещество, способное заменить тренировки или отказ от еды. Соответствующее исследование опубликовано в Journal of Agricultural and Food Chemistry.
Когда уровни лактата и кетонов в крови растут, выработка гормона, подавляющего аппетит, растет. Уровень свободных жирных кислот при этом падает, что приносит ряд полезных эффектов, таких как снижение риска преддиабета. Здесь и приходит на помощь новая молекула под названием LaKe. Она объединила лактат и кетоны. Вредных побочных эффектов при этом нет.
«Мы объединили хорошо известные вещества. Новаторство заключается в возможности безопасно контролировать их количество», — объясняет один из авторов исследования профессор Томас Поульсен из химического факультета Орхусского университета.
Эта молекула имитирует естественный метаболический отклик организма на интенсивные физические нагрузки и голодание. Это приводит к метаболическому эффекту после 10-километрового бега на пустой желудок.
На сегодняшний день молекулу тестировали только на крысах, но недавно в Орхусском университетском госпитале начались клинические испытания на людях. Предполагается, что это станет основой для создания инновационной пищевой добавки. Она прежде всего нужна будет тем людям, которые не могут соблюдать строгие режимы тренировок и питания.
Кроме того, молекула может помочь при проблемах с концентрацией и в лечении серьезных заболеваний, таких как болезнь Паркинсона и деменция. Для них зачастую характерен низкий уровень энергии в мозге.
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