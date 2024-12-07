Разработана виртуальная лаборатория для обучения медиков

Пользователи игры в виртуальной лаборатории могут выполнять бактериальный посев «по Граму»: специальным методом окраски микроорганизмов для исследования, позволяющим дифференцировать бактерии по биохимическим свойствам их клеточной стенки. И делать это так, как в жизни: с помощью чашек Петри, колб, пробирок, созданы даже виртуальные модели натуральных реагентов. Игрок делает окрашивание биоматериала по Граму и наблюдает в виртуальный микроскоп бактерии. При этом по ходу прохождения игры он пользуется интерактивными обучающими подсказками, как выполнять посев и другие операции. Кроме того «Микробиолаб-VR» имеет аналитический модуль, который будет собирать результаты выполнения работ и выставлять каждому пользователю общую оценку.