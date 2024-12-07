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Разработана виртуальная лаборатория для обучения медиков

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 7 декабря. /ТАСС/. Ученые Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого разработали виртуальную лабораторию для обучения медиков. Программа «Микробиолаб-VR» дает возможность будущим медикам отрабатывать навыки работы в биологической лаборатории без затрат на ее реальное содержание, сообщил ТАСС разработчик «Микробиолаб-VR» Олег Мощин.

Источник: Freepik

«Идея создания VR-игры возникла после того, как сам стал изучать бактериологический посев на практике. Тогда я задумался, что содержание рабочей реальной лаборатории требует немалых затрат. Для выполнения каждого окрашивания необходимо минимальное лабораторное оборудование и набор реагентов. На приготовление каждой процедуры и приведения после нее лаборатории в порядок — большое количество времени. А “Микробиолаб-VR” позволит решить все эти задачи виртуально и обучать навыку бактериологического посева намного быстрее и масштабнее», — рассказал Мощин.

Пользователи игры в виртуальной лаборатории могут выполнять бактериальный посев «по Граму»: специальным методом окраски микроорганизмов для исследования, позволяющим дифференцировать бактерии по биохимическим свойствам их клеточной стенки. И делать это так, как в жизни: с помощью чашек Петри, колб, пробирок, созданы даже виртуальные модели натуральных реагентов. Игрок делает окрашивание биоматериала по Граму и наблюдает в виртуальный микроскоп бактерии. При этом по ходу прохождения игры он пользуется интерактивными обучающими подсказками, как выполнять посев и другие операции. Кроме того «Микробиолаб-VR» имеет аналитический модуль, который будет собирать результаты выполнения работ и выставлять каждому пользователю общую оценку.

Сферы применения.

Программа подойдет для образовательных, медицинских и биологических организаций, занимающихся обучением и подготовкой лабораторных сотрудников. И уже в ближайшее время будет поставлена на кафедру микробиологии, иммунологии и инфекционных болезней медицинского института НовГУ.

Как отмечает разработчик, продукт не имеет прямых аналогов. На сегодня выпущен релиз программы, она полностью готова к использованию. В планах разработчика — вывести ее на рынок для продажи и начать работу над другими VR-тренажерами для медиков. Создание и тестирование «Микробиолаб-VR» стали возможными за счет средств гранта «Студенческий стартап» Фонда содействия инновациям в размере 1 млн рублей. Программу представили на Конгрессе молодых ученых на площадке ИНТЦ «Валдай».