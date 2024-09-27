Разработана технология утилизации пластика с помощью моли

«Сейчас переработка пластика как вторичного сырья является самым распространенным и популярным способом экологичной утилизации полимерных отходов. На его реализацию уходят большие затраты. Сюда входят очистка и сортировка сырья по маркам. По этой причине чаще всего организации предпочитают избавляться от пластика при помощи огня, что очень вредит экологии. Создание ферм насекомых — это новый экологичный и, самое главное, дешевый способ утилизации пластика с точки зрения его реализации», — процитировала пресс-служба автора проекта Полину Дубовскую.