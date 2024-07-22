Разработан генетический тест, который поможет искоренить слепоту у собак

PRA — это наследственное заболевание, которое вызывает разрушение светочувствительных клеток в задней части глаза, что в конечном итоге приводит к слепоте. Заболевание поражает более 100 пород собак и не поддается лечению. Симптомы могут не проявляться до тех пор, пока собаке не исполнится несколько лет, и к этому времени она уже может передать свои гены щенкам.