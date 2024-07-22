Разработан генетический тест, который поможет искоренить слепоту у собак

Ученые из Кембриджского университета разработали генетический тест, способный искоренить определенный тип наследственной слепоты у собак. Тест был вдохновлен историей горной собаки-спасателя по кличке Шола, которая потеряла зрение из-за прогрессирующей атрофии сетчатки (PRA). Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Genes.
PRA — это наследственное заболевание, которое вызывает разрушение светочувствительных клеток в задней части глаза, что в конечном итоге приводит к слепоте. Заболевание поражает более 100 пород собак и не поддается лечению. Симптомы могут не проявляться до тех пор, пока собаке не исполнится несколько лет, и к этому времени она уже может передать свои гены щенкам.
Кэтрин Стэнбери, ведущий автор исследования, рассказала, что у собаки-спасателя Шолы появились проблемы со зрением при тусклом освещении, когда ей было четыре года. После обследования ветеринарным офтальмологом было подтверждено, что у нее PRA. Позже выяснилось, что ее брат также страдает этим заболеванием.
Изучая заболевание Шолы, Кэтрин Стэнбери вместе с коллегами смогла определить генетический вариант, ответственный за PRA у английских овчарок, а затем — разработать ДНК-тест, который выявляет наличие одной или двух копий этого варианта у собак. Сейчас тест стоит £48.
Ученые надеются, что тест ДНК позволит владельцам выявлять собак с PRA на ранней стадии, а затем — отказаться от собак с таким заболеванием для разведения, чтобы со временем исключить PRA из породы. Стэнбери объяснила, что для сохранения разнообразия генов в породе можно разводить собак, у которых есть одна копия гена, вызывающего болезнь, с собаками, у которых этого гена нет.
Два щенка Шолы стали горными спасателями, еще один — собакой-терапевтом. Хозяева уверены, что благодаря генетическому тесту их собаки не ослепнут, и все обучение не пропадет зря.
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