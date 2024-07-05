Разработан домашний тест, выявляющий риск сердечного приступа

Ученые из Гетеборгского университета в Швеции разработали домашний тест, который быстро выявляет риск сердечного приступа. Он представляет собой короткую анкету. По точности этот тест близок к анализам крови и измерениям артериального давления.
Руководитель исследовательской группы Горан Бергстрём отметил, что сердечный приступ часто наступает неожиданно. Нередко он случается у людей, которые кажутся здоровыми. У них нет никаких симптомов, но у них есть жировые отложения в коронарных артериях, называемые атеросклерозом. Его и обнаруживает эта анкета.
«Тест позволяет выявить почти две трети людей в возрасте от 50 до 64 лет, у которых имеется значительный коронарный атеросклероз, что свидетельствует о высоком риске развития сердечно-сосудистых заболеваний», — сказал Бергстрём.
Анкета состоит из 14 вопросов, на которые можно ответить за 5−8 минут. Они касаются возраста, пола, веса, обхвата талии, курения, высокого артериального давления, уровня липидов в крови, диабета и семейной истории сердечно-сосудистых заболеваний. По словам ученых, комбинация информации из ответов с использованием специального алгоритма позволяет тесту выявить 65% людей с повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Эксперты провели его с 25 тысячами человек 50−64 лет. Также с помощью компьютерной томографии у них обследовали коронарные артерии. Это позволило определить степень атеросклероза. Сравнивая изображения сердца с опросниками, заполненными участниками, исследователи обнаружили факторы, наиболее тесно связанные с ней и риском возникновения сердечного приступа.
«Если мы сможем сделать тест доступным в системе здравоохранения, это поможет спасти жизни и предотвратить страдания множества людей, быстро и точно выявляя тех, кто находится в группе высокого риска возникновения сердечного приступа», — подчеркнул Бергстрём.
Ранее исследователи назвали диету, хорошо влияющую на здоровье сердца.
Айгуль Сабитова