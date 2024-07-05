Разработан домашний тест, выявляющий риск сердечного приступа

Руководитель исследовательской группы Горан Бергстрём отметил, что сердечный приступ часто наступает неожиданно. Нередко он случается у людей, которые кажутся здоровыми. У них нет никаких симптомов, но у них есть жировые отложения в коронарных артериях, называемые атеросклерозом. Его и обнаруживает эта анкета.