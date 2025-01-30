Разозливший Ватикан автор «Кода да Винчи» выпустит новую книгу

Новый роман о приключениях Роберта Лэнгдона появится на прилавках книжных магазинов 9 сентября, он носит название «Секрет всех секретов» («The Secret of Secrets»). По словам автора, на написание произведения ушло так много времени, поскольку оно стало самым замысловатым и амбициозным в его карьере. Известно, что на этот раз действие развернется в Праге, куда герой отправится на новаторскую научную лекцию, но столкнется с запутанным и жестоким убийством.