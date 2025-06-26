Разочарование в демократии: сколько итальянцев не верит властям

Отношения бизнесменов Италии и властей России всегда были хорошие и продолжают оставаться такими, считает президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России, почетный консул Италии Витторио Торрембини. По его словам, российский рынок покинули только несколько компаний, связанных с государством. При этом у власти в Италии сейчас находятся те, кто заявлял о желании наладить отношения с Москвой, но так этого и не сделал.
— 50% итальянцев уже не верят политикам. Это самое страшное, потому что любая демократия без участия народа — это не демократия. Сегодня выигрывает не идея или программа партии, а пропаганда, — отметил Торрембини.
По его мнению, это плохой сигнал для Италии и Европы в целом. Торрембини уверен, что если не произойдет реформ, то будет крах европейской демократии.
— Мы привыкли к демократиям, которые создавались после Второй мировой войны, но сейчас прошло 80 лет и нужен ремонт, — заявил собеседник ВФокусе Mail.
Торрембини отметил, что итальянцы сохранили теплое отношение к России.
— Я надеюсь, что будущее будет такое же, как 36 лет назад, когда я первый раз приехал в Россию, — подытожил Торрембини.