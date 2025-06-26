Разочарование в демократии: сколько итальянцев не верит властям

Отношения бизнесменов Италии и властей России всегда были хорошие и продолжают оставаться такими, считает президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России, почетный консул Италии Витторио Торрембини. По его словам, российский рынок покинули только несколько компаний, связанных с государством. При этом у власти в Италии сейчас находятся те, кто заявлял о желании наладить отношения с Москвой, но так этого и не сделал.