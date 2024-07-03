Разоблачительный материал раскрыл правду о женоненавистничестве Кеннеди

Однажды звезда бейсбола Джо Ди Маджио заявил своему биографу, что «все Кеннеди были женоненавистниками, и им это всегда сходило с рук», обвиняя политическую династию в смерти своей бывшей жены Мэрилин Монро. Со временем подобные заявления стали все чаще появляться в СМИ.
2 июля 2024 года американская обозревательница Daily Mail и колумнистка Морин Каллахан выпустила книгу «Не спрашивай: Кеннеди и женщины, которых они уничтожили» о мужчинах семейства Кеннеди и женщинах, которых они погубили.
Смерть в авиакатастрофе, утопление, самоубийство — обычно именно так заканчивались судьбы женщин, связанных с семьей Кеннеди. Каллахан утверждает, что семья, к которой часто относятся как к политической элите, безнаказанно проявляла физическое и психологическое насилие на протяжении многих лет.
Когда в 2021 году в Вашингтоне была открыта бронзовая статуя Джона Кеннеди в натуральную величину, ни одно новостное сообщение не касалось его отношения к женщинам. Ни один журналист, эссеист, публицист-политолог или культурный критик не задался вопросом, заслуживает ли этот человек в нашу новую эпоху такого мемориала. Никто не поинтересовался, какое послание его продолжающееся чествование несет женщинам и девушкам сейчас и в будущем.
К чему отсылает название книги?
Название «Не спрашивай» отсылает к самой знаменитой фразе из инаугурационной речи Джона Кеннеди, произнесенной в 1961 году: «Не спрашивай, что твоя страна может сделать для тебя — спроси, что ты можешь сделать для своей страны». В обществе, после многочисленных скандалов, 35-й президент Америки был представлен в нелестном свете как донжуан, который использовал свое положение, чтобы охотиться на молодых женщин. Поэтому его фраза легла в основу названия, открыв свою «теневую» смысловую сторону.
Робберт Кеннеди и Мэри Ричардсон
В книге подробно описываются судьбы «возлюбленных» Кеннеди и причастность политиков к ним. В ней также рассказывается о племяннике Джона Ф. Кеннеди, Роберте Ф. Кеннеди-младшем, который в настоящее время баллотируется в качестве независимого кандидата на пост президента вместе с напарницей Николь Шанахан. Автор ставит важный предвыборный вопрос его избирателям и критикам: почему Роберта критиковали за его теории заговора против вакцинации и антисемитские высказывания, «но не за то, что он всю жизнь плохо обращался с женщинами».
Мэри Ричардсон, талантливый архитектор, внешне напоминающая Джеки Кеннеди, вышла замуж за Роберта в 1994 году и родила ему четверых детей. В книге описывается эпизод из жизни Мэри, когда однажды она нашла дневники Роберта. На его последних страницах были списки женщин, с которыми у Роберта были романы. В книге уточняется: «Он оценивал их от одной до десяти, как будто был подростком».
Их было так много — астрономические цифры. Знаменитая актриса, которая приезжала к ним домой и проводила отпуск со своей семьей. Пожилая модель, которая всегда была рядом. Светская львица, чей муж был одним из хороших друзей. Великолепная особа королевской крови. Жена очень известного человека. Юрист. Врач. Активистка движения за защиту окружающей среды. Все эти красивые, состоявшиеся женщины. Как могла Мэри составить конкуренцию?
Известно, что когда Мэри узнала о постоянных изменах, она плакала и пила. Роберт пытался насильно госпитализировать ее, говоря, что ей «лучше умереть». Сам Роберт в это время начал встречаться с актрисой Шерил Хайнс, сыгравшей жену Ларри Дэвида в сериале «Обуздай свой энтузиазм». Он лишил Мэри кредитной карты и доступа к наличным. Разорившись, она была вынуждена просить 20 долларов, чтобы купить бензин и продукты. В конце концов, Мэри повесилась дома.
Братья и сестры Мэри настаивали на том, что ее депрессия была прямым следствием измены и пренебрежения со стороны мужа, его угроз забрать детей и оставить ее ни с чем, «обрушив на нее всю мощь семьи Кеннеди».
Роберт, однако, представил Мэри миру как безутешную алкоголичку. В своей надгробной речи он не взял на себя ответственность за те страдания, которые причинила ей его супружеская измена. Он сказал: «Я знаю, что сделал все, что мог, чтобы помочь ей».
Вопреки желанию ее семьи, Мэри была похоронена на семейном участке Кеннеди в Массачусетсе рядом с Юнис Кеннеди Шрайвер, сестрой Джона Ф. Кеннеди. Но, как пишет Каллахан, неделю спустя, посреди ночи, не сказав ни слова братьям и сестрам Мэри и не получив необходимого юридического разрешения, Бобби Кеннеди-младший приказал выкопать гроб Мэри и перенести его на расстояние 200-от метров. Мэри была брошена на произвол судьбы, на ее могиле не было надгробия, и она была похоронена одна.
Мими Бердсли и Джон Кеннеди
Мими Бердсли было 19 лет, она работала в пресс-службе Белого дома, когда Джон отвел ее в спальню в частной резиденции, толкнул на кровать Джеки Кеннеди и лишил девственности. Каллахан пишет, что это была первая встреча из многих: «Мими принимали наверху только в отсутствие Первой леди, и в ее обязанности входило напоминать ему о простых радостях: светской беседе, совместных ваннах с пеной» и интимной связи.
Эдвард Кеннеди и Мэри Джо Копечне
В 1969 году сенатор Эдвард Кеннеди случайно съехал с моста на острове Чаппаквиддик (штат Массачусетс, США). Его машина перевернулась и упала в пруд, но он смог всплыть и спастись. Однако его пассажирке, 28-летней помощнице по имени Мэри Джо Копечне, так не повезло. Она скончалась внутри заполненного водой автомобиля. Кеннеди не обращался за помощью в ближайший дом и не сообщал о происшествии властям в течение 10 часов.
На дознании Джон Фаррар, водолаз, который на следующий день извлек тело Мэри Джо, показал, что Мэри Джо не утонула, а задохнулась. Он сказал, что она пробыла в воде живой не менее часа, а может, и дольше.
В книге приведены и другие истории из жизни возлюбленных женщин Кеннеди. Все они основываются на архивах, полученных данных в ходе интервью с оставшимися в живых членами семьи и друзьями, а также биографии, мемуарах и новостных репортажах.
Тем временем один из старейших джентльменских клубов мира принял Джуди Денч. Впервые за 193 года женщина смогла стать его частью.
Кристина Корчанова