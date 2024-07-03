Разоблачительный материал раскрыл правду о женоненавистничестве Кеннеди

В книге подробно описываются судьбы «возлюбленных» Кеннеди и причастность политиков к ним. В ней также рассказывается о племяннике Джона Ф. Кеннеди, Роберте Ф. Кеннеди-младшем, который в настоящее время баллотируется в качестве независимого кандидата на пост президента вместе с напарницей Николь Шанахан. Автор ставит важный предвыборный вопрос его избирателям и критикам: почему Роберта критиковали за его теории заговора против вакцинации и антисемитские высказывания, «но не за то, что он всю жизнь плохо обращался с женщинами».