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Разоблачен миф о пользе рога носорога для здоровья

Вещества, которые содержатся в роге носорога, всегда являлись для людей лечебными. Однако теперь ученые доказали, что этот совсем не так.

Источник: AP 2023

Во многих азиатских странах, особенно во Вьетнаме и Китае, существуют давние традиции изготовления изделий из рогов носорогов, а также использования их в народной медицине.

Из-за высокого спроса на рога носорогов на черном рынке животные оказались на грани вымирания. Для их защиты специалисты по природоохране создают заповедники и предпринимаю другие, более радикальные меры. Одна из них — спиливание рогов, чтобы сделать существ непривлекательными для браконьеров.

Сотрудники Центра по сохранению и исследованию диких животных под угрозой исчезновения при зоопарке Цинциннати и Лаборатории ветеринарной диагностики из Колледжа ветеринарной медицины при Университете штата Мичиган (оба в США) решили бороться с браконьерами другим способом.

Ученые проанализировали образцы 22 рогов белых и черных носорогов из нескольких зоопарков США. В результате было обнаружено 18 микроэлементов в разных концентрациях, в том числе кальций, магний, цинк, медь, железо и другие.

Обнаруженные вещества необходимы человеку, но в рогах их оказалось слишком мало для воздействия на здоровье.

Таким образом, авторы развеяли миф о целебных свойствах рогов носорогов, тем самым способствуя сохранению вида.

Ранее ученые развеяли миф о способности экологически-чистой посуда разлагаться в естественных условиях.

Анна Морозова