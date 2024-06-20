Разоблачен миф о пользе рога носорога для здоровья

Во многих азиатских странах, особенно во Вьетнаме и Китае, существуют давние традиции изготовления изделий из рогов носорогов, а также использования их в народной медицине.
Из-за высокого спроса на рога носорогов на черном рынке животные оказались на грани вымирания. Для их защиты специалисты по природоохране создают заповедники и предпринимаю другие, более радикальные меры. Одна из них — спиливание рогов, чтобы сделать существ непривлекательными для браконьеров.
Сотрудники Центра по сохранению и исследованию диких животных под угрозой исчезновения при зоопарке Цинциннати и Лаборатории ветеринарной диагностики из Колледжа ветеринарной медицины при Университете штата Мичиган (оба в США) решили бороться с браконьерами другим способом.
Ученые проанализировали образцы 22 рогов белых и черных носорогов из нескольких зоопарков США. В результате было обнаружено 18 микроэлементов в разных концентрациях, в том числе кальций, магний, цинк, медь, железо и другие.
Обнаруженные вещества необходимы человеку, но в рогах их оказалось слишком мало для воздействия на здоровье.
Таким образом, авторы развеяли миф о целебных свойствах рогов носорогов, тем самым способствуя сохранению вида.
Ранее ученые развеяли миф о способности экологически-чистой посуда разлагаться в естественных условиях.
Анна Морозова