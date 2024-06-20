Разоблачен миф о пользе рога носорога для здоровья

Из-за высокого спроса на рога носорогов на черном рынке животные оказались на грани вымирания. Для их защиты специалисты по природоохране создают заповедники и предпринимаю другие, более радикальные меры. Одна из них — спиливание рогов, чтобы сделать существ непривлекательными для браконьеров.