Разоблачаем популярные мифы о ноутбуках

На самом деле выбирать ноутбук по емкости аккумулятора не имеет смысла. Важно именно то, насколько оптимизирована система в целом и сколько электроэнергии она потребляет. Кроме того, производители ноутбуков все чаще устанавливают несъемные батареи, чтобы сделать устройства тонкими. В характеристиках обычно указывают только емкость аккумулятора и время автономной работы. При этом часто не упоминается о том, что батарею нельзя снять.