Разные виды памяти. Как научиться лучше запоминать информацию

По словам ученого, наша память не похожа на жесткий диск или фотоальбом. Может показаться, что мы можем и должны помнить все, что захотим, но человек создан для того, чтобы забывать. На процесс запоминания влияют и прошлое, и настоящее. И поскольку нам регулярно поступает сенсорная информация и мы реагируем на нее, основное внимание при создании воспоминаний мы уделяем более новому и значимому опыту. Поэтому, если, например, у нас аврал на работе, мы можем забыть о годовщине свадьбы.