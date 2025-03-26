Разные виды памяти. Как научиться лучше запоминать информацию

Разные виды памяти
Автором понятий о семантической и эпизодической памяти стал когнитивный психолог Эндель Тульвинг. Он ввел эти понятия в 1970-х годах. Опираясь на эту и другие теории, профессор психологии и нейробиологии Чаран Ранганат в своей книге «Почему мы помним» предлагает использовать советы, которые помогают не забывать о важных вещах, пишет «Лайфхакер».
По словам ученого, наша память не похожа на жесткий диск или фотоальбом. Может показаться, что мы можем и должны помнить все, что захотим, но человек создан для того, чтобы забывать. На процесс запоминания влияют и прошлое, и настоящее. И поскольку нам регулярно поступает сенсорная информация и мы реагируем на нее, основное внимание при создании воспоминаний мы уделяем более новому и значимому опыту. Поэтому, если, например, у нас аврал на работе, мы можем забыть о годовщине свадьбы.
Эпизодическая память
Эта память заложена в гиппокампе мозга и фиксирует, когда и где произошли какие-то события. Она связана с конкретным чувственным опытом или эмоциями. Эпизодические воспоминания обусловлены контекстом, поэтому их можно вызвать, поместив себя в условия, аналогичные прошлым. В связи с этим, например, грусть у нас могут вызвать воспоминания о том, что расстраивало нас ранее.
Семантическая память
А вот она связана с префронтальной корой мозга. Эта память содержит в себе не какие-то эпизоды, а навыки, знания и уроки из нашего опыта.
Семантические воспоминания помогают понять наше настоящее «я» и прогнозировать будущее. Их мы используем в обучении. Также эти воспоминания влияют на наше поведение, помогая нам лучше ориентироваться в ситуациях.
Пока в гиппокампе хранится, например, информация о местах, где мы оставляли ключи от квартиры неделю, месяц или год назад, префронтальная кора помогает понять, где нужно искать потерянную связку.
Как лучше запоминать информацию, используя оба вида
Для начала надо позаботиться о базовых потребностях. И, прежде всего, это сон. Дело в том, что недосып ухудшает память. Улучшить ситуацию может даже дневной сон. 45−60 минут такого отдыха способны увеличить способность запоминать информацию.
При обучении можно использовать мнемонические приемы, такие как рифмы и аббревиатуры, которые часто применяют дети. Например, запомнить цвета радуги помогает фраза «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан».
Кроме того, эпизодическая память связана с ощущениями, и это можно использовать. Например, включить плейлист из 90-х, чтобы погрузиться в воспоминания. При этом мы лучше запоминаем то, что ассоциируется с новым и неожиданным ощутимым чувственным опытом. Поэтому, например, ужин в незнакомом ресторане с любимым человеком будет более запоминающимся, чем обед в кафе, в который вы постоянно заходите.
Семантическая память содержит суть событий, то есть полезную и ценную информацию, поэтому можно помочь своему мозгу превратить моменты в воспоминания. Например, можно вспоминать один и тот же эпизод много раз, чтобы он лучше запомнился. Здесь важно учитывать, что каждый раз, когда мы воспроизводим воспоминания, они понемногу меняются и отдаляются от истинного положения дел.
Также можно говорить о своих воспоминаниях с другими людьми. Это тоже немного искажает реальность, но все равно позволяет соединить отдельные фрагменты в одну историю, которая запомнится.
Чаран Ранганат подчеркивает, что когда мы узнаем свое помнящее «я», то у нас появляется возможность играть активную роль при работе с памятью. Понимая, как формируются воспоминания, мы можем лучше контролировать процесс их сохранения и воспроизведения. Это не означает, что мы всегда будем помнить, куда положили ключи. Но нам будет легче запоминать то, что важно для работы и жизни.
К слову, недавно нейробиолог Венди Сузуки назвала неожиданную причину забывчивости.