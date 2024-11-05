Разная длина. Врач рассказал, как избавиться от синдрома короткой ноги

Разная длина ног вызывает не только нарушения походки, но и болезненные ощущения в спине и суставах, хромоту, а впоследствии может стать причиной патологий опорно-двигательного аппарата. Сегодня у врачей есть возможность корректировать укорочение ноги с помощью консервативных методик и операций. Важно выявить проблему и начать лечение как можно раньше, чтобы не допустить осложнений асимметрии конечностей.
Как это сделать? Об этом aif.ru рассказал врач, травматолог-ортопед ФНКЦ ФМБА Рушан Ганиев.
— Разная длина ног может быть врожденной или приобретенной патологией. Выраженная разница в длине ног отмечается после травм и оперативных вмешательств при переломах.
Реконструктивной хирургией нижних конечностей занимается травматолог-ортопед. Для выбора тактики лечения врач визуально оценивает состояние пациента, проводит необходимые измерения и назначает диагностические исследования.
Для диагностики назначают телерентгенограмму нижних конечностей, которая позволяет измерить длину ноги с точностью до миллиметров, оценить разницу между ногами и выявить сегмент, в котором имеется укорочение. При подозрении на ротационную деформацию (заметить это можно по положению стопы — она избыточно повернута внутрь или наружу) — врач назначает компьютерную томографию.
Метод лечения подбирается индивидуально, исходя из степени укорочения, наличия и выраженности других видов деформации. Консервативное лечение показано, когда разница в длине конечностей не превышает 2 см. Для этого используются подпяточники и специальная ортопедическая обувь. Под пятку помещается накладка, которая компенсирует асимметрию ног.
20-дневная разница
При значительной разнице в длине ног назначается хирургическая коррекция. Она включает три этапа: операцию, период дистракции (удлинения) и фиксации. В ходе операции врач устанавливает аппарат Илизарова на удлиняемый сегмент, после чего производит пересечение кости. Через неделю начинается удлинение со скоростью 1 мм в сутки. Таким образом разницу в 2 см можно преодолеть за 20 дней.
После завершения этапа дистракции выполняется контрольная телерентгенограмма, чтобы убедиться, что ноги имеют одинаковую длину. За это время отломки кости отдаляются друг от друга, а на их месте образуется дистракционный регенерат — с этого времени удлинение прекращается и начинается период фиксации, пациент носит аппарат Илизарова до момента, когда регенерат окрепнет до костной плотности. После этого аппарат можно снять. Обычно период фиксации занимает в 2−3 раза больше времени, чем период дистракции. Период фиксации можно уменьшить, если в комплексе с аппаратом Илизарова использовать внутрикостный штифт. Он блокируется винтами в костно-мозговом канале после завершения дистракции и аппарат сразу снимается. После снятия аппарата начинается период реабилитации. Главная его цель — максимальное восстановление функции конечности.