Разная длина. Врач рассказал, как избавиться от синдрома короткой ноги

После завершения этапа дистракции выполняется контрольная телерентгенограмма, чтобы убедиться, что ноги имеют одинаковую длину. За это время отломки кости отдаляются друг от друга, а на их месте образуется дистракционный регенерат — с этого времени удлинение прекращается и начинается период фиксации, пациент носит аппарат Илизарова до момента, когда регенерат окрепнет до костной плотности. После этого аппарат можно снять. Обычно период фиксации занимает в 2−3 раза больше времени, чем период дистракции. Период фиксации можно уменьшить, если в комплексе с аппаратом Илизарова использовать внутрикостный штифт. Он блокируется винтами в костно-мозговом канале после завершения дистракции и аппарат сразу снимается. После снятия аппарата начинается период реабилитации. Главная его цель — максимальное восстановление функции конечности.