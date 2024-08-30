Размер туристического сбора в Италии могут повысить до €25

Сейчас туристический налог в стране может взыматься как с иностранных, так и с итальянских туристов. Сумма сбора составляет от €1 до €5 с человека за ночь в отеле или гостевом доме — в зависимости от количества звезд локации, в которой разместился путешественник. Теперь власти Италии обдумывают повышение туристического налога. Так, размер сбора может быть увеличен до €5 в сутки для гостей, которые размещаются в номерах стоимостью менее €100, до €10 — в номерах от €100 до €400, до €15 — в номерах за €400−750 за ночь и до €25 — в номера стоимостью более €750 за ночь.