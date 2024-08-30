Размер туристического сбора в Италии могут повысить до €25

Власти Италии изучают возможность повысить туристические сборы для путешественников в летний период из-за слишком большого наплыва туристов. Об этом сообщает издание The Telegraph.
Сейчас туристический налог в стране может взыматься как с иностранных, так и с итальянских туристов. Сумма сбора составляет от €1 до €5 с человека за ночь в отеле или гостевом доме — в зависимости от количества звезд локации, в которой разместился путешественник. Теперь власти Италии обдумывают повышение туристического налога. Так, размер сбора может быть увеличен до €5 в сутки для гостей, которые размещаются в номерах стоимостью менее €100, до €10 — в номерах от €100 до €400, до €15 — в номерах за €400−750 за ночь и до €25 — в номера стоимостью более €750 за ночь.
По словам министр туризма Даниэла Сантанче, в сентябре правительство Италии обсудит инициативу с представителями туристической отрасли и тогда решит, есть ли необходимость в повышении налогов. «Во времена чрезмерного туризма мы обсуждаем эти меры как способ действительно улучшить [предлагаемые туристической индустрией страны] услуги и сделать путешественников, которые платят за них, более ответственными», — заявила министр в социальных сетях.
В комментарии итальянским СМИ, Барбара Касильо, директор организации Confindustria Alberghi, представляющей интересы крупных отелей и международных гостиничных сетей в Италии, предупредила, что высокие туристические налоги могут «отпугнуть путешественников» и заставить их выбирать другие европейские направления. «Если мы напугаем приезжающих к нам путешественников, создавая впечатление, будто хотим взять с них все, что можем, мы не окажем стране хорошей услуги. Мы должны быть очень осторожны», — заявила Касильо.
Ранее этим летом власти Венеции приняли решение с 1 августа ограничить численность туристических групп, посещающих город, до 25 человек. Помимо этого, теперь гидам запрещено использовать громкоговорители для экскурсий. Власти несколько раз заявляли, что готовы бороться с массовым туризмом ради сохранения города. Одной из последних таких инициатив стало решение на месяц ввести сбор в размере €5 за посещение Венеции с 8:30 до 16:00 в апреле. Эксперимент завершился в июле, за неуплату сбора взимался штраф в размере от €50 до €300.