Почему в России женщины-пенсионеры получают больше, чем мужчины

Средний размер получаемых россиянами пенсий с 1 января этого года достиг 23 175 рублей. Однако если посмотреть детальнее, то выяснится, то женщины получают более высокую ежемесячную выплату (23 249 рублей), чем мужчины (23 028 рублей). Такое различие не наблюдалось с 2015 года, когда средняя пенсия у мужчин превысила 11 346 рублей, а у женщин оказалась на уровне 10 663 рублей. И далее такое положение дел сохранялось в течение десятилетия вплоть до 2025 года. Так, еще в прошлом году женщины-пенсионерки получали в среднем 20 745 рублей, а мужчины 20 854 рубля. Это в целом соответствует статистическим данным и социальной реальности, ведь у мужчин обычно более длительный стаж, так как они, как правило, не уходят в декрет и часто продолжают работать даже после достижения пенсионного возраста. Более того, средняя зарплата мужчин в России обычно заметно выше, чем у женщин. Так, по данным Росстата за 2023 год, разрыв в средних начисленных зарплатах между мужчинами и женщинами составил 43,5%. Власти об этом знают и стремятся изменить ситуацию. Так, спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко не раз призывала сократить разрыв в зарплатах женщин и мужчин. Однако разница практически в треть всё еще сохраняется — естественно, в пользу сильного пола. В этой связи разрыв в пенсиях и выглядит удивительным.