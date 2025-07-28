Почему в России женщины-пенсионеры получают больше, чем мужчины

Это произошло впервые за последние десять лет. По данным Росстата, средний размер пенсии у женщин составил 23 249 рублей, в то время как мужчины получают 230 28 рублей. О чем говорит это различие и почему оно возникло, «МК» выяснил у экспертов.
Средний размер получаемых россиянами пенсий с 1 января этого года достиг 23 175 рублей. Однако если посмотреть детальнее, то выяснится, то женщины получают более высокую ежемесячную выплату (23 249 рублей), чем мужчины (23 028 рублей). Такое различие не наблюдалось с 2015 года, когда средняя пенсия у мужчин превысила 11 346 рублей, а у женщин оказалась на уровне 10 663 рублей. И далее такое положение дел сохранялось в течение десятилетия вплоть до 2025 года. Так, еще в прошлом году женщины-пенсионерки получали в среднем 20 745 рублей, а мужчины 20 854 рубля. Это в целом соответствует статистическим данным и социальной реальности, ведь у мужчин обычно более длительный стаж, так как они, как правило, не уходят в декрет и часто продолжают работать даже после достижения пенсионного возраста. Более того, средняя зарплата мужчин в России обычно заметно выше, чем у женщин. Так, по данным Росстата за 2023 год, разрыв в средних начисленных зарплатах между мужчинами и женщинами составил 43,5%. Власти об этом знают и стремятся изменить ситуацию. Так, спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко не раз призывала сократить разрыв в зарплатах женщин и мужчин. Однако разница практически в треть всё еще сохраняется — естественно, в пользу сильного пола. В этой связи разрыв в пенсиях и выглядит удивительным.
Эксперты поспорили о причинах этого явления. Так, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов назвал три фактора, из-за которых пенсии у женщин стали больше, чем у мужчин. Во-первых, у дам выше продолжительность жизни и, следовательно, они могут иметь больший стаж.
Страховая пенсия может корректироваться по своему размеру в сторону повышения и после наступления периода выхода на пенсию. Если пенсионер продолжает работать, то он может рассчитывать на увеличение количества пенсионных баллов — от 1 до 3 за каждый отработанный дополнительный год. Во-вторых, свой вклад вносит и экономическая ситуация. Так, мужчины в большей степени стали вынужденно (под давлением работодателей) или добровольно использовать режим самозанятости или занятость в теневом секторе. В этом случае пенсионный стаж не формируется вообще за тот период, когда гражданин не имеет трудового договора или статуса ИП. Третьим фактором, который внес свой вклад в различия, стала стабилизация роста зарплат в добывающих секторах, где в основном заняты мужчины.
Однако есть и другое мнение. «На самом деле о гендерном перевесе говорить ещё рано, поскольку разница в размере средней пенсии женщин и мужчин менее 1%, — обратила внимание ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, — С размером средних зарплат женщин и мужчин, скорее всего, эта ситуация связана очень незначительно, тут, скорее, вопрос о разнице в накопленных пенсионных баллах, на основе которых исчисляется будущая пенсия».
Мужчины в России больше склонны быть занятыми в «сером секторе» и получать «зарплаты в конвертах», чем женщины, поскольку последние предпочитают даже небольшую, но стабильную и легальную зарплату. А главные кормильцы семьи обычно заботятся о том, чтобы заработок был побольше, поэтому и жертвуют пенсионными баллами. Но это не единственный фактор. Возможно, дело ещё и в росте зарплат в 2023—2024 годах в бюджетной сфере, где занято большое количество женщин, в том числе предпенсионного возраста, что повлияло на рост пенсионных баллов. Гендерный вопрос в принципе здесь ни при чём, он ощущается только в нехватке мужчин или женщин в каких-либо конкретных профессиях и отраслях, а разница между пенсиями мужчин и женщин и в этом году, и в прошлом году очень незначительна, и это нельзя не приветствовать, отметила Мильчакова.
Есть и ещё один фактор, который мог повлиять на гендерное различие в пенсиях. «Начиная с 2018 года женщина может получить больше, чем среднестатистический мужчина, если она находилась в отпуске по уходу за третьим и последующими детьми, — напомнила доцент кафедры статистики РЭУ им. Плеханова Ольга Лебединская. — В этот период пенсионные баллы у женщин действительно могут быть выше, чем при средней заработной плате». Из-за перечисленных факторов в ближайшие годы в России размер средней пенсии у мужчин и женщин может продолжить колебаться как в пользу прекрасного пола, так и сильного — но разница в любом случае будет незначительной.