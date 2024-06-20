Размер «пенсии мечты» россиян превысил 48 тыс. руб

У женщин ожидания по размеру пенсии чуть ниже, чем у мужчин (47,5 тыс. руб. и 48,7 тыс. руб. соответственно). Также есть разница в размере желаемой пенсии в зависимости от того, каков доход респондента. Те, кто получают от 100 тыс. руб., в среднем рассчитывают на пенсию в 51 тыс., а те, кто менее 50 тыс. руб., — в 44,8 тыс. руб. Люди с зарплатой в диапазоне 50−99 тыс. руб. ожидают пенсии в 49 тыс. руб.