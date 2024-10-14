Размер имеет значение. Врач заявил, что большие пельмени полезнее маленьких

Дозировать пельмени сложнее, чем лекарства. Оптимальная порция мяса — 100−150 г. Но мы точно не можем знать, сколько его в пельмене. По ГОСТ должно быть не менее 50%, но в некоторых рецептах его доля доходит до 65−70%. Учитывая все это и что вес типичного среднего пельменя от 10 до 13 г, то разброс пельменей в порции получается очень большим — от 11 до 30 штук. Лучше избегать излишеств и съедать не более 20 пельмешек за раз. Тем более что с ними вы потребите и немало мучного.