Размер имеет значение: самые масштабные подарки в истории

Сегодня, 26 декабря, отмечается один из самых приятных праздников — День подарков. Его отмечают на следующий день после Рождества. Считается, что комбинация этих двух праздников еще больше укрепила традицию собираться семьями на Рождество.
В честь Дня подарков рассказываем о самых необычных больших сюрпризах в истории.
Манто из черного соболя
Одним из самых экстравагантных подарков в истории преподнес Людовик XIV своей возлюбленной Франсуазе д’Обинье Ментенон на свадьбу. Сюрпризом стало 1,5-метровое манто из самого дорогого меха той эпохи — черного соболя.
Остров Скорпиос
В 1962 году греческий миллиардер Аристотель Онассис купил остров Скорпиос в Ионическом море и подарил его своей избраннице — Жаклин Кеннеди, вдове президента США Джона Кеннеди.
На острове есть три жилых дома вертолетная площадка и причал для яхты. Сейчас он находится в собственности российского миллиардера, который приобрел Скорпиос за 126 миллионов долларов.
Тадж-Махал
Примерно в 1648 году император Шах-Джахан построил Тадж-Махал. И это был прощальный подарок для его горячо любимой жены Мумтаз-Махал, которая умерла в 36 лет при 14-х родах. В самом центре мавзолея-мечети находится усыпальница обеих царских особ.
Автомобиль Джеймса Бонда
Спортивный автомобиль — субмарину Джеймса Бонда в 2013 году купил глава компании Tesla Motors Илон Маск и подарил самому дорогому человеку — себе.
В 1977 году в субмарину автомобиль превратили инженеры канадской компании Perry Submarines, но машина была абсолютно не приспособлена к передвижению по суше. Теперь авто планируют превратить в самое высокотехнологичное транспортное средство.
Работа Альберто Джакометти
В подарок своей жене Дарье Жуковой роман Абрамович купил бронзовую скульптуру Альберто Джакометти под названием «Femme de Venise» («Венецианская женщина»). Сюрприз стоил 14 миллионов долларов.
По данным Forbes, подаренные Дарье Жуковой произведения искусства оцениваются в сотни миллионов долларов: для ее галереи, в частности, были куплены 40 картин художника Ильи Кабакова.