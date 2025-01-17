Размазываю зубную пасту по плите, и вонючий нагар плавится на глазах — без химии и усилий

От постоянной готовки плита неизбежно пачкается, на ней образуются неприятно выглядящий и пахнущий нагар. Кажется, что борьба с ним заранее обречена на поражение, но это не так. Если у вас есть зубная паста, то вонючему загрязнению пришел конец.