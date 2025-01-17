Размазываю зубную пасту по плите, и вонючий нагар плавится на глазах — без химии и усилий

От постоянной готовки плита неизбежно пачкается, на ней образуются неприятно выглядящий и пахнущий нагар. Кажется, что борьба с ним заранее обречена на поражение, но это не так. Если у вас есть зубная паста, то вонючему загрязнению пришел конец.
Данный способ подходит только для стеклокерамических плит.
1. Выберите правильную пасту. Возьмите обычную белую зубную пасту. Избегайте цветных или отбеливающих паст с крупными абразивными частицами, чтобы не повредить поверхность плиты.
2. Нанесите пасту. Выдавите немного зубной пасты прямо на пятно или сильно загрязнённые участки плиты.
3. Разотрите пасту. Смочите мягкую губку или ткань небольшим количеством воды, затем мягкими круговыми движениями распределите пасту по загрязнённой области.
4. Оставьте на пару минут. Дайте зубной пасте поработать 3−5 минут. Это поможет растворить жировой налёт, пригоревший сахар и другие загрязнения.
5. Протрите плиту. Протрите загрязнения. Не давите слишком сильно, так как стеклокерамика чувствительна к царапинам.
6. Смойте остатки пасты. Смочите губку в чистой воде и удалите остатки пасты с плиты. Обязательно ополосните поверхность несколько раз, чтобы избавиться от разводов.
Почему это работает?
В зубной пасте содержатся мягкие абразивные компоненты, которые эффективно удаляют загрязнения и не повреждают стеклокерамическую поверхность.