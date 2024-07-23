«Разговоры» шимпанзе оказались очень похожи на человеческие

Авторы исследования пришли к выводу, что у шимпанзе есть свои собственные правила общения, которые очень похожи на человеческие. Было установлено, что большинство взаимодействий шимпанзе были краткими (1−2 жеста), но в некоторых случаях они обменивались семью жестами подряд. При этом требовалось примерно 120 миллисекунд, чтобы ответить друг другу, что аналогично среднему времени реакции человека на разговор (200 миллисекунд).