Жесты и «разговоры» шимпанзе оказались очень похожи на человеческие. Об этом говорится в исследовании группы ученых из Университета Сент-Эндрюс. Анализ тысяч жестов диких шимпанзе в Восточной Африке показал поразительное сходство с человеческими разговорами. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в Current Biology.
Исследование проходило в пяти диких сообществах шимпанзе в Восточной Африке, где ученые наблюдали за 252 особями. Они фиксировали каждый жест, анализируя контексты и реакции обезьян друг на друга. В итоге ученым удалось вычленить более 8,5 тыс. жестов.
Авторы исследования пришли к выводу, что у шимпанзе есть свои собственные правила общения, которые очень похожи на человеческие. Было установлено, что большинство взаимодействий шимпанзе были краткими (1−2 жеста), но в некоторых случаях они обменивались семью жестами подряд. При этом требовалось примерно 120 миллисекунд, чтобы ответить друг другу, что аналогично среднему времени реакции человека на разговор (200 миллисекунд).
Автор исследования, доктор Гал Бадихи, также отметила, что шимпанзе используют жесты практически во всех аспектах своей жизни. Помимо примирения после драки шимпанзе используют их, чтобы избежать конфронтации, приветствовать друг друга объятием или поцелуем, просить поделиться едой и указывать, хотят ли они путешествовать вместе или пойти разными путями.
Интересно, что на сеансах груминга жесты также играли важную роль. В процессе они могут жестами предложить друг другу сменить позу или начать ухаживать на новом месте, что говорит о богатстве и сложности их коммуникации.