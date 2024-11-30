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Разгонный блок с радиолокационным спутником «Кондор-ФКА» вывели на орбиту

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Ракета «Союз-2.1а», стартовавшая в субботу с космодрома Восточный, вывела на низкую орбиту разгонный блок «Фрегат» с радиолокационным спутником «Кондор-ФКА» № 2, трансляцию запуска ведёт «Роскосмос».

Источник: © РИА Новости

«Головной блок в составе разгонного блока “Фрегат” и космического аппарата “Кондор-ФКА” номер два выведен на незамкнутую опорную орбиту», — сказал комментатор пуска.

Ракета стартовала в 0.50 мск 30 ноября. Теперь «Фрегат» должен два раза включить свою двигательную установку, чтобы доставить «Кондор» на рабочую орбиту высотой 500−550 километров. Отделение спутника от разгонного блока запланировано на 1.55 мск.

Первый спутник «Кондор-ФКА» был выведен на орбиту 27 мая 2023 года. С выводом второго группировка будет доведена до штатной численности. Аппараты предназначены для радиолокационного зондирования Земли круглый год и при любой погоде, в том числе, для фиксирования ледовой обстановки на Северном морском пути и получения высокодетальных снимков его особо ответственных участков. Ранее сообщалось, что два спутника смогут полностью осматривать СМП за 3−4 суток.