Разглядеть перед собой. Психолог перечислила признаки токсичного человека

Они могут использовать манипулятивные методы, чтобы заставить людей делать то, что им нужно. Токсичные личности часто фокусируются на своих проблемах и негативе, не желая искать решения. Они могут не замечать чувства и желания других людей, ориентируясь на свои интересы, выставляя их на первое место.