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Разглядеть перед собой. Психолог перечислила признаки токсичного человека

​Токсичные люди тяжелые и способны осложнить жизнь тем, с кем контактируют тесно и плотно. При этом не все и не сразу могут понять, что перед ними именно такой человек.

Источник: Freepik

Токсичные люди встречаются не так уж и редко. При этом далеко не всегда сразу становится понятно, что перед вами именно такой. Хотя есть определенные признаки. На что обращать внимание, aif.ru рассказала Анна Сухова, психолог.

Увеличение числа токсичных людей в общении может быть связано с несколькими причинами:

Анонимность в интернете: социальные сети и онлайн-платформы предоставляют людям возможность скрывать свою настоящую личность, что может привести к более агрессивному и неуважительному поведению.

Социальные изменения: социальная напряженность по тем или иным вопросам, какие-то экономические сложности и прочие факторы могут влиять на то, что увеличивается число конфликтов между людьми и развитие негативной коммуникации.

Стресс и напряжение: современный образ жизни, включая быстрый ритм, завышенные ожидания на работе и личной жизни, приводит к сложностям и эмоциональному проблемам, что может проявляться в токсичном поведении.

Массовая культура: в некоторых случаях популярные медиа могут возвышать токсичное поведение, пропагандируя агрессивные, а также манипулятивные стратегии коммуникации.

Короткая форма общения: сокращение длины сообщений и упрощение языка в цифровых коммуникациях могут способствовать тому, что некоторые люди не выражают свои ожидания и чувства корректно, что может восприниматься как токсичное.

Для борьбы с токсичностью в коммуникации важно развивать эмотивность, уважение к другим и умение конструктивно разрешать конфликты.

Токсичные люди — это те, кто негативно влияет на окружающих, вызывая у них стресс, тревогу или негативные чувства. Такие люди часто критикуют близких, не проявляя поддержки и понимания.

Они могут использовать манипулятивные методы, чтобы заставить людей делать то, что им нужно. Токсичные личности часто фокусируются на своих проблемах и негативе, не желая искать решения. Они могут не замечать чувства и желания других людей, ориентируясь на свои интересы, выставляя их на первое место.

Общение с токсичными личностями может вызывать физическое и эмоциональное истощение. Важно учиться распознавать такие отношения и устанавливать границы или сокращать общение.

Можно ли предотвратить и распознать токсичного человека?

Можно по нескольким характерным признакам. Вот некоторые из них:

  • Бесконечная жестокие замечания: токсичные люди делают такие замечания другим, не высказывая эмпатичной поддержки и дружественного настроя. Они унижают, оскорбляют. Совершают это весьма негативным способом.
  • Склонность к манипулированию: желающие контролировать или манипулировать близким окружением, как правило, вызывают чувство вины, страх потери, чувство неполноценности, или другие тактики, чтобы добиться своего.
  • Отсутствие эмпатии по отношению к близким: токсичные люди часто игнорируют чувства других, категорически не желая их замечать. Они могут проявлять равнодушие к вашим эмоциям или сложностям, рассчитывая всегда на свою правоту.
  • Только он сам, его сложности и переживания на первом месте: если разговоры с человеком постоянно сводятся к его проблемам, и он никогда не интересуется вами или вашими заботами, это может быть качеством токсичного общения.
  • Избегание ответственности: токсичные люди могут всячески отрицать принятие ответственности за свои действия, вместо этого взваливать вину на близких.
  • Эгоизм: Токсичный человек может быть сосредоточен только на себе, не учитывая желания и чувства близких. Все интересы только вокруг себя.
  • Высокая степень конфликтности: если общение с человеком часто заканчивается конфликтными ситуациями, это также может быть знаком токсичности. Также состояние долгого и затянутого конфликта говорит о том, что перед вами токсичная личность.
  • Необходимость в получении поддержки, но ужасное раздражение от того, что нужно кому-то поддержку оказывать: токсичные люди редко поддерживают других, вместо этого часто действуют в своих интересах. Только для себя и никому другому. Эгоизм превыше всего.
  • Эмоциональные качели: такие люди могут быть непредсказуемыми в своих реакциях, что делает общение с ними сложным и напряжённым.

Если вы заметили эти признаки в отношениях с кем-либо, стоит подумать о границах, которые помогут вам защитить себя от их влияния.