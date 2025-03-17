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Разгадать по телу. Ученые связали соотношение талии и бедер с деменцией

Новое исследование выявило взаимосвязь между соотношением талии и бедер в среднем возрасте с когнитивными показателями и мозговыми связями в более поздних годах.

Источник: Аргументы и факты

Новое исследование специалистов Оксфордского университета, Лондонского университетского колледжа и сотрудничающих институтов в ряде европейских стран показало, что соотношение талии и бедер, отмечающееся у людей в среднем возрасте, может быть связано с изменениями когнитивных функций в более поздних годах. Был сделан вывод, что здоровая диета и более низкий показатель соотношения показывает позитивный эффект с точки зрения здоровья мозга у пожилых.

​Неправильное питание нередко провоцирует ожирение и сердечно-сосудистые проблемы, диабет. И это все — факторы риска развития деменции в будущем. Предыдущие работы изучали возраст, метаболическое здоровье, функции мозга. Тогда же было определено, что средний возраст крайне важен с точки зрения вклада в свое ментальное здоровье в будущем. И именно в этот период можно заложить как будущие проблемы, так и пользу.

​Результаты новой работы опубликованы в JAMA Network Open. Они были получены на основе изучения данных 512 человек по качеству диеты и 664 человек по соотношению талии и бедер. Визуализацию мозга и когнитивные оценки делали у испытуемых в 70 лет. Для исследования использовали в том числе данные томографии, а также тесты рабочей памяти, исполнительной функции и беглости.

​Более высокие баллы и в среднем, и старшем возрасте были связаны с повышенной функциональной связью гиппокампа с затылочной долей и мозжечком. Более высокое качество диеты также было связано с лучшей целостностью белого вещества, на что указывал ряд специфических показателей, обнаруженных при сканировании мозга.

​Соблюдение принципов здорового питания у людей среднего возраста связано по итогу с улучшением рабочей памяти, исполнительных функций, а также позитивно влияет на общую когнитивную деятельность. Объяснение этому — лучшая целостность белого вещества.

​Более высокое соотношение талии и бедер у людей среднего возраста связано с повышенной средней диффузностью и радиальной диффузией в основных трактах белого вещества, включая поясную извилину и нижний продольный пучок, которые участвуют в памяти и исполнительной функции. И это приводит к более низким когнитивным показателям.