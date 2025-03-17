Разгадать по телу. Ученые связали соотношение талии и бедер с деменцией

​Неправильное питание нередко провоцирует ожирение и сердечно-сосудистые проблемы, диабет. И это все — факторы риска развития деменции в будущем. Предыдущие работы изучали возраст, метаболическое здоровье, функции мозга. Тогда же было определено, что средний возраст крайне важен с точки зрения вклада в свое ментальное здоровье в будущем. И именно в этот период можно заложить как будущие проблемы, так и пользу.