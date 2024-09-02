Разгадан секрет самого сильного человека. Все дело в тонких мышцах

Ученые раскрыли секрет выдающейся силы одного из самых сильных людей в мире Эдди Холла, более известного как «Зверь». Исследование, проведенное специалистами из Университета Лафборо (Англия), показало, что его уникальная способность поднимать очень тяжелые предметы связана с развитием тонких мышц в ногах, которым обычно уделяют меньше всего внимания в тренажерных залах, сообщает The Guardian.
В 2017 году Эдди Холл завоевал титул сильнейшего человека в мире, а в 2020 году он установил мировой рекорд в становой тяге на 500 кг. Ученые обнаружили, что у него особенно сильно развиты мышцы ног: тонкая мышца (Musculus gracilis), портняжная мышца (Musculus sartorius) и полусухожильная мышца (Musculus semitendinosus). Они играют ключевую роль в стабилизации таза и бедра. Именно эти мышцы в большинстве своем остаются не развитыми у других спортсменов, тренирующихся в спортзале.
«Эти мышцы до сих пор почти не изучались. Но было действительно интересно обнаружить, что у человека, который десятилетиями поднимал и переносил тяжелые грузы, эти мышцы оказались очень хорошо развиты. Они играют более важную роль в подъеме и переноске тяжестей, чем мы думали раньше», — сказал профессор Университета Лафборо, один из авторов научной работы Джонатан Фолланд.
Исследование также показало, что и другие мышцы Эдди Холла отличаются от среднестатистического человека. Например, его четырехглавые мышцы бедра (Musculus quadriceps femoris) более чем в два раза больше, чем у нетренирующихся мужчин. Подколенные сухожилия у силача также в два раза превышают обычные показатели. Это открывает новые возможности для разработки эффективных программ тренировок.
Ранее тренер и врач-ортопед объяснили, почему болят мышцы после тренировок. Они отметили, что механизм болевого синдрома до конца не изучен, но он не связан с накоплением молочной кислоты в мышцах. Отсроченная мышечная боль является показателем того, что нагрузка несколько превышает возможности наших мышц. Ученые полагают, что формирование болевого эффекта провоцируют химические процессы, происходящие в момент сокращения мышц. Например, есть теория, что во время сильной мышечной работы организм испытывает недостаток аминокислот (BCAA) и пытается восполнить их из молекул белка в мышцах, что и вызывает болевые ощущения.