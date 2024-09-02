Разгадан секрет самого сильного человека. Все дело в тонких мышцах

Ранее тренер и врач-ортопед объяснили, почему болят мышцы после тренировок. Они отметили, что механизм болевого синдрома до конца не изучен, но он не связан с накоплением молочной кислоты в мышцах. Отсроченная мышечная боль является показателем того, что нагрузка несколько превышает возможности наших мышц. Ученые полагают, что формирование болевого эффекта провоцируют химические процессы, происходящие в момент сокращения мышц. Например, есть теория, что во время сильной мышечной работы организм испытывает недостаток аминокислот (BCAA) и пытается восполнить их из молекул белка в мышцах, что и вызывает болевые ощущения.