Раздельный отпуск может спасти ваш брак: лайфхак от психолога.

«Идея о том, что ваш романтический партнер также должен быть вашим главным спутником в путешествиях, — это миф. У вас, вероятно, есть друзья, которым нравится путешествовать с вами. Гораздо важнее ценить эту дружбу и находить время для таких поездок, чем заставлять своего партнера делать все, что нравится вам», — считает консультант по знакомствам, Дамона Хофманн.