Разброд и шатание. Стоматолог Жидких пояснила, почему шатается имплантат

Имплантация зубов — это один из самых распространенных и эффективных методов восстановления утраченных зубов. Однако после установки имплантата некоторые пациенты могут столкнуться с проблемой его подвижности или шаткости. Важно понимать, что это не всегда связано с самим имплантатом, а чаще всего с коронкой, которая фиксируется на него. О чем еще нужно знать при подвижности конструкции, рассказала aif.ru врач-стоматолог Ольга Жидких.