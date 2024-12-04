Разброд и шатание. Стоматолог Жидких пояснила, почему шатается имплантат

Имплантация зубов — это один из самых распространенных и эффективных методов восстановления утраченных зубов. Однако после установки имплантата некоторые пациенты могут столкнуться с проблемой его подвижности или шаткости. Важно понимать, что это не всегда связано с самим имплантатом, а чаще всего с коронкой, которая фиксируется на него. О чем еще нужно знать при подвижности конструкции, рассказала aif.ru врач-стоматолог Ольга Жидких.
Одной из главных причин шаткости может быть ослабление крепления между коронкой и винтом имплантата. В таком случае коронка подвержена движению при жевании или даже в состоянии покоя. Винтовое крепление, если оно не было установлено должным образом или подверглось нагрузкам выше допустимого предела, может ослабевать со временем.
Кроме того, существует и другой сценарий — использование фиксирующего цемента для соединения коронки с имплантатом. Со временем цемент может рассасываться или вымываться, что также приводит к подвижности коронки. В обоих случаях необходимо немедленно обратиться к стоматологу-ортопеду для решения проблемы.
Консультация со специалистом
Как только пациент ощутит, что коронка на имплантате начинает шататься, важно оперативно записаться на консультацию к стоматологу-ортопеду. Врач проведет осмотр, чтобы выяснить причину шаткости, и, если потребуется, выполнит рентгенографическое обследование, чтобы убедиться в целостности имплантата и его компонентов.
Возможные последствия
Если подвижная коронка не будет замечена и вовремя проанализирована, последствия могут быть достаточно серьезными. Например, продолжение использования шаткой коронки может привести к перелому абатмента — соединяющего элемента между имплантатом и коронкой — что потребует более сложного и дорогостоящего лечения. Это связано с рядом дополнительных осложнений, требующих длительной реабилитации.
Также стоит учитывать, что длительное напряжение на неподвижные части имплантата может вызвать воспалительные процессы в окружающих мягких тканях, что способно привести к потере костной массы и другим проблемам со стоматологическим здоровьем. Чем быстрее вы обратитесь за помощью к специалисту, тем меньше вероятность серьезных последствий.
Устранение проблемы
Как правило, устранение проблемы с шатанием имплантата — это достаточно простая процедура. Стоматолог-ортопед может восстановить крепление коронки с помощью перефиксации, используя специальный цемент или винт — в зависимости от индивидуального случая. Важно помнить, что такая процедура не должна вызывать серьезного дискомфорта, и большинство пациентов могут вернуться к своим нормальным занятиям в тот же день.
Меры профилактики
Для предотвращения проблем с шатающимися имплантатами нужно соблюдать несколько простых рекомендаций.
- Регулярные осмотры. Это позволит своевременно выявить возможные проблемы и корректировать их до того, как они станут серьезными.
- Правильная гигиена. Чистите зубы как минимум два раза в день и используйте нить, чтобы очищать промежутки между зубами.
- Избегайте чрезмерных нагрузок. Постарайтесь не жевать особо твердые продукты, так как это может нанести вред вашему имплантату. Наверное, не стоит объяснять, что попытки раскусить орех губительно для зубов и конструкций. Однако некоторые пациенты не соблюдают таких элементарных правил.
- Соблюдайте все рекомендации врача. Если стоматолог-ортопед рекомендовал конкретные меры после установки имплантата, обязательно следуйте им.
- Отказ от вредных привычек. Курение и чрезмерное потребление алкоголя может негативно сказаться на процессе заживления и общем состоянии здоровья зубов.