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Разброд и шатание. Стоматолог Жидких пояснила, почему шатается имплантат

Зубные имплантаты вызывают много вопросов. Многих они пугают, другие переживают, что они не приживутся. Но они также могут и расшатываться.

Источник: Image by Freepik

Имплантация зубов — это один из самых распространенных и эффективных методов восстановления утраченных зубов. Однако после установки имплантата некоторые пациенты могут столкнуться с проблемой его подвижности или шаткости. Важно понимать, что это не всегда связано с самим имплантатом, а чаще всего с коронкой, которая фиксируется на него. О чем еще нужно знать при подвижности конструкции, рассказала aif.ru врач-стоматолог Ольга Жидких.

Одной из главных причин шаткости может быть ослабление крепления между коронкой и винтом имплантата. В таком случае коронка подвержена движению при жевании или даже в состоянии покоя. Винтовое крепление, если оно не было установлено должным образом или подверглось нагрузкам выше допустимого предела, может ослабевать со временем.

Кроме того, существует и другой сценарий — использование фиксирующего цемента для соединения коронки с имплантатом. Со временем цемент может рассасываться или вымываться, что также приводит к подвижности коронки. В обоих случаях необходимо немедленно обратиться к стоматологу-ортопеду для решения проблемы.

Консультация со специалистом

Как только пациент ощутит, что коронка на имплантате начинает шататься, важно оперативно записаться на консультацию к стоматологу-ортопеду. Врач проведет осмотр, чтобы выяснить причину шаткости, и, если потребуется, выполнит рентгенографическое обследование, чтобы убедиться в целостности имплантата и его компонентов.

Возможные последствия

Если подвижная коронка не будет замечена и вовремя проанализирована, последствия могут быть достаточно серьезными. Например, продолжение использования шаткой коронки может привести к перелому абатмента — соединяющего элемента между имплантатом и коронкой — что потребует более сложного и дорогостоящего лечения. Это связано с рядом дополнительных осложнений, требующих длительной реабилитации.

Также стоит учитывать, что длительное напряжение на неподвижные части имплантата может вызвать воспалительные процессы в окружающих мягких тканях, что способно привести к потере костной массы и другим проблемам со стоматологическим здоровьем. Чем быстрее вы обратитесь за помощью к специалисту, тем меньше вероятность серьезных последствий.

Устранение проблемы

Как правило, устранение проблемы с шатанием имплантата — это достаточно простая процедура. Стоматолог-ортопед может восстановить крепление коронки с помощью перефиксации, используя специальный цемент или винт — в зависимости от индивидуального случая. Важно помнить, что такая процедура не должна вызывать серьезного дискомфорта, и большинство пациентов могут вернуться к своим нормальным занятиям в тот же день.

Количество осмотров и уход за полостью рта после подобных процедур могут варьироваться. Профилактические меры и регулярные осмотры помогут предотвратить подобные ситуации в будущем.

Меры профилактики

Для предотвращения проблем с шатающимися имплантатами нужно соблюдать несколько простых рекомендаций.

  1. Регулярные осмотры. Это позволит своевременно выявить возможные проблемы и корректировать их до того, как они станут серьезными.
  2. Правильная гигиена. Чистите зубы как минимум два раза в день и используйте нить, чтобы очищать промежутки между зубами.
  3. Избегайте чрезмерных нагрузок. Постарайтесь не жевать особо твердые продукты, так как это может нанести вред вашему имплантату. Наверное, не стоит объяснять, что попытки раскусить орех губительно для зубов и конструкций. Однако некоторые пациенты не соблюдают таких элементарных правил.
  4. Соблюдайте все рекомендации врача. Если стоматолог-ортопед рекомендовал конкретные меры после установки имплантата, обязательно следуйте им.
  5. Отказ от вредных привычек. Курение и чрезмерное потребление алкоголя может негативно сказаться на процессе заживления и общем состоянии здоровья зубов.