Разборки с самокатчиками: какие запреты вводят в регионах

2024-й год показал многим, что так называемые СИМ (средства индивидуальной мобильности), чаще всего под этой аббревиатурой подразумевают самокаты, могут быть опасны вообще для всех: пешеходов, водителей автотранспорта и, конечно, самих самокатчиков.
Поэтому основные правила езды на самокатах остаются такими:
- На самокатах, вес которых превышает 35 килограммов, можно ездить только по обочине или правой стороне дороги, если скорость движения транспорта не больше 60 км/ч
- Если электросамокат весит больше 35 килограммов и мощность электродвигателя у него от 0,25 кВт до 4 кВт, его могут отнести к категории «М» — мопеды. Для таких понадобятся водительские права
- При мощности двигателя от 4 кВт и больше электросамокат относится к категории «А» — мотоциклам. Для их использования тоже понадобятся права
- Дети младше 7 лет могут ездить на маломощных самокатах только в сопровождении взрослых и только по тротуарам, пешеходным и велопешеходным зонам
- Для детей от 7 до 14 лет зоны катания такие же, но присмотр взрослых уже не нужен
- Дети от 14 лет, как и совершеннолетние, могут выезжать на проезжую часть, если на пути нет специальных зон для СИМ, тротуара и обочины
- На электросамокатах нельзя провозить груз, который мешает управлению
Кроме того, специально для электросамокатчиков в ПДД внесен новый знак под номером 3.35 — «Движение лиц на средствах индивидуальной мобильности запрещено».
Треть аварий произошла на тротуарах и в пешеходных зонах. Сейчас рассматриваются дополнительные ограничения и ужесточение ПДД для электросамокатов.
Большинство электросамокатов на улице — это так называемые кикшеринги, то есть арендные самокаты от компаний Whoosh, Яндекс и МТС. И правила предназначены для них. А частные владельцы электросамокатов могут спокойно нарушать правила и передвигаться в местах, где это запрещено, и даже превышать скорость. Если у арендных СИМ есть номера и внутренние ограничения, то частные самокаты законом никак не регулируются.
Региональные изменения
Больше всех в правовое регулирование езды на электросамокатах включились власти двух столиц. Так, в Москве с 2025 года арендовать электросамокат могут только совершеннолетние и только после верификации Mos ID в кикшеринге, при этом за нарушение правил ПДД водителю самоката грозит пожизненная блокировка.
В Петербурге и вовсе действуют 36 зон, где запрещено движение на электросамокатах, взятых в аренду у кикшеринговых сервисов. Среди таких мест — Невский проспект, а также некоторые зеленые зоны, такие как Летний сад, Михайловский сад, ЦПКиО имени Кирова, ГМЗ «Петергоф», парк 300-летия Петербурга.
Эти правила действовали и прошлом году, но были продлены в рамках борьбы за безопасность на дорогах.
При этом в соглашении на 2025 год между администрацией Санкт-Петербурга и операторами кикшеринговых сервисов подчеркивалось, что необходимо совершенствовать систему пользовательских штрафов для нарушителей, работать над процедурой верификации пользователей через электронные сервисы, в том числе региональный портал «Госуслуги Санкт-Петербурга», и возможностью бизнеса на законных основаниях инвестировать в транспортную инфраструктуру города.