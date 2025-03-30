Разборки с самокатчиками: какие запреты вводят в регионах

На самокатах, вес которых превышает 35 килограммов, можно ездить только по обочине или правой стороне дороги, если скорость движения транспорта не больше 60 км/ч

Если электросамокат весит больше 35 килограммов и мощность электродвигателя у него от 0,25 кВт до 4 кВт, его могут отнести к категории «М» — мопеды. Для таких понадобятся водительские права

При мощности двигателя от 4 кВт и больше электросамокат относится к категории «А» — мотоциклам. Для их использования тоже понадобятся права

Дети младше 7 лет могут ездить на маломощных самокатах только в сопровождении взрослых и только по тротуарам, пешеходным и велопешеходным зонам

­Для детей от 7 до 14 лет зоны катания такие же, но присмотр взрослых уже не нужен

Дети от 14 лет, как и совершеннолетние, могут выезжать на проезжую часть, если на пути нет специальных зон для СИМ, тротуара и обочины