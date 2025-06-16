Эксперты: что могло привести к авиакатастрофе в Индии

Авиакатастрофа произошла 12 июня. В результате, по последним данным, погибло 274 человека и 1 пассажир выжил. Пассажирский самолет летел в Лондон из города Ахмедабад. Он потерпел крушение сразу после взлета и врезался в общежитие медицинского колледжа. Выжил только один человек, остальные пассажиры, бортпроводники и пилоты погибли. В Сети доступно видео, где воздушное судно плавно садится на дома.
Выживший пассажир рассказал, что авиалайнер заглох через минуту после взлета, а свет на борту сменился с зеленого на белый, после самолет врезался в здание. После аварии мужчина выбрался из горящего самолета самостоятельно, он получил ушибы и ожоги.
«Официальные лица подтвердили доктору Мишре (главный секретарь главы правительства Индии Нарендры Моди), что самописец полетных данных (FDR) и речевой самописец кабины пилотов (CVR) найдены и защищены», — указано в пресс-релизе.
Индийские власти и США, где был произведен самолет, расследуют причину авиакатастрофы. Это первое крушение Boeing 787 Dreamliner с момента его введения в эксплуатацию в 2009 году.
Эксперты обсуждают вероятные причины крушения. Одним из первых предположений было, что самолет мог столкнуться со стаей птиц. Российский летчик-испытатель считает, что такое возможно.
«Могут быть виноваты птицы. Они иногда попадают в двигатель. Это очень редкая нештатная ситуация, но такое тоже бывает на взлете…» — рассказал летчик Вадим Базыкин.
По его словам, скорее всего, у самолета отказал двигатель либо возникла проблема с электроникой. Последнее является серьезной проблемой. Об этом летчик рассказал изданию «АиФ».
«Это однозначно отказ двигателей. Потому что посадка происходила на город, самолет даже никуда не отворачивался. И я думаю, диспетчерам он все рассказал, диспетчеры все понимали. Скорее всего, отказ моторов. <…> Такого практически никогда не случается. Чрезвычайная ситуация. Электроника могла отказать. Я всегда говорю, что увлекаться так сильно электроникой не стоит. Потому что в самолете всегда есть дублирующие системы, как минимум три. То есть, даже если насосы отказали, все равно топливо будет поступать. На 30 минут полета, но будет. Пилот что-нибудь смог бы сделать. А здесь, если электроника дала сбой, никак не спастись», — пояснил Базыкин.
По третьей версии Базыкина, причиной крушения также могли стать проблемы с топливом.
Еще один бывший летчик не исключает ошибку экипажа. Эксперт обратил внимание на то, что у авиалайнера не было убрано шасси. В разговоре с RT он подчеркнул: ситуация могла повлиять на то, что самолету не хватило подъемной силы при взлете.
«Шасси не были убраны, возможно, просадка самолета произошла из-за того, что вместо шасси убрали механизацию, то есть закрылки так называемые. Самолет сразу начинает просадку, и не хватает подъемной силы, чтобы продолжать полет, и скорости не хватает. Одна из моих версий — ошибочные действия экипажа», — рассказал Александр Романов.
В Сети обсуждается версия, что трагедию предсказала индийский астролог Шармистха. За неделю до крушения она предупредила, что ее слова относительно катастрофы самолета и разрушения в авиации «в 2025 году остаются в силе». Пользователи этому поверили, потому что в декабре женщина уже писала, что «заголовки об авиакатастрофах могут шокировать нас» и, «когда Юпитер будет находиться в Близнецах, безопасность будет отсутствовать». На фоне событий слова Шармистхи вызвали резонанс. Многие обсуждают, что они совпали с реальностью, и активно делятся постами в соцсетях.