Эксперты: что могло привести к авиакатастрофе в Индии

«Это однозначно отказ двигателей. Потому что посадка происходила на город, самолет даже никуда не отворачивался. И я думаю, диспетчерам он все рассказал, диспетчеры все понимали. Скорее всего, отказ моторов. <…> Такого практически никогда не случается. Чрезвычайная ситуация. Электроника могла отказать. Я всегда говорю, что увлекаться так сильно электроникой не стоит. Потому что в самолете всегда есть дублирующие системы, как минимум три. То есть, даже если насосы отказали, все равно топливо будет поступать. На 30 минут полета, но будет. Пилот что-нибудь смог бы сделать. А здесь, если электроника дала сбой, никак не спастись», — пояснил Базыкин.