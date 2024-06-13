Разбор: почему божья коровка так называется

«Божья коровка, полети на небо, принеси нам хлеба, черного и белого, только не горелого!». Наверняка каждый из нас знает этот детский стишок. Но мало кто слышал историю о том, как появилось название насекомого. Рассказываем, почему у красного жучка с черными пятнышками такое прозвище и какие необычные виды этого насекомого бывают.
Почему божью коровку так прозвали
Единого мнения о происхождении названия насекомого нет до сих пор, но есть несколько теорий, откуда оно могло появиться. Начнем с разбора слова «коровка».
Каравай
По одной из версий, божью коровку так назвали из-за формы ее тела.
Согласно «Толковому словарю живого великорусского языка», прозвище связано со словом «каравай». Дело в том, что раньше многие предметы округлой формы называли разными производными от этого существительного.
Так, плотники называли закругленный вруб на конце бревна коровкой, а в некоторых областях России так до сих пор знаменуют белый гриб.
Но каравай пишется через «а», так почему же в «коровке» две буквы «о»? Слово берет начало с Древней Руси. Тогда «каравай» писали как «коровай». Со временем в языке закрепилось аканье, из-за чего из «каравая» исчезли «о».
Молоко
Помимо яркой окраски, которая отпугивает насекомоядных позвоночных, у божьей коровки есть еще один способ защиты.
У насекомого в случае опасности из ножек выделяется желто-оранжевая жидкость. Этот секрет в народе называют «молочком». Молоко, как известно, дают коровы. В связи с этим насекомое и получило такое имя, только в уменьшительно-ласкательной форме из-за своих миниатюрных размеров.
Божье создание
А теперь давайте разберемся, почему же коровка — божья. Существует также несколько версий.
Борьба с вредителями
Божья коровка может съедать до 200 вредных для растений тлей. За это насекомое ценили наши предки, так как благодаря уничтожению вредителей урожай находился в целости и сохранности. Это было очень важно, ведь урожай на Руси считался одним из факторов благополучия. Поскольку религия также имела огромное значение у наших предков, коровка считалась посланной Богом для помощи. Так ее и прозвали божьей.
Симпатия и уважение
Согласно другой версии, наши предки не знали, что божья коровка помогает сохранить урожай, убивая вредителей растений. Насекомое просто нравилось людям из-за своего ярко-красного окраса и черных пятнышек.
Веселый вид позволил назвать коровку божьей по аналогии с божьим человеком. Такое определение раньше относилось к очень доверчивым и наивным людям.
Самые необычные виды божьих коровок
Научное название божьей коровки — Coccinellidae Latreille, в котором латинское слово coccineus соответствует прилагательному «алый».
Существует около восьми тысяч видов этого насекомого. Рассказываем про самые необычные из них.
Двухточечная коровка
Все мы привыкли, что у божьих коровок на красном «кафтане» насчитывается до 28 черных точек. Но у этого вида их гораздо меньше — всего две. Размер насекомого составляет около пяти миллиметров.
Низ тела двухточечной божьей коровки черный, переднеспинка черная с желтой боковой каймой или жёлтая с М-образным пятном в центре. Рисунок на надкрыльях очень изменчив, чаще на каждом располагается по одному пятну.
Псиллобора
Наверняка вы встречали желтых маленьких насекомых, похожих на божьих коровок, и думали, что это точно другой род и вид. Однако на самом деле это не так.
Псиллобора — это ярко-желтое насекомое с 12-ю точками, почти прямоугольное тело которого достигает 45 миллиметров в длину. Иногда пятна исчезают, сливаясь с цветом спинки. Кроме того, точки существа практически соединены друг с другом.
Уникальным видом с желтой окраской является желтоплечая божья коровка. Это существо в основном черного цвета, с двумя ярко-желтыми пятнами по обе стороны от переднегруди — одного из трех сегментов грудной клетки, который отвечает за передние ноги.
Черная божья коровка
У божьих коровок обычно черные пятна на ярко-оранжевом теле теле, однако есть вид, у которого все наоборот — черное тельце с двумя красными пятнами. Научное название — Нarmonia axyridis.
Интересно, что десятипятнистая божья коровка (Adalia decempunctata) иногда принимает необычную форму, когда она почти полностью черного цвета. Они также могут быть черными с красными или оранжевыми пятнами.
Голубая божья коровка
Родина синей божьей коровки, Halmus chalybeus, — Австралия, поэтому до 1899 года их можно было встретить только на этом континенте. Однако после их завезли в Новую Зеландию, где теперь эти насекомые широко распространены.
Голубые божьи коровки имеют металлический темно-синий или зеленоватый отлив. Интересно и то, что у этого вида совсем нет пятен.
«Безголовые» божьи коровки
В 2012 году в США был обнаружен новый вид божьих коровок — Allenius iviei. Насекомое может прятать свою голову так же, как это делают черепахи. Из-за этого она и получила свое название, «“безголовая” божья коровка». Длина ее тела составляет всего один миллиметр.
Неправильная божья коровка
Существуют и божьи коровки, у которых и вовсе нет точек. Они так и называются — бесточечными (Cynegetis impunctata). Пока ее сородичи защищают урожай от вредителей, насекомые этого вида, наоборот, едят злаковые.
Вместо обычного оранжевого и красного цвета у бесточечных божьих коровок тельце коричневое. Длина их тела редко превышает четыре миллиметра.
Анна Морозова