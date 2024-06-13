Разбор: почему божья коровка так называется

Божья коровка может съедать до 200 вредных для растений тлей. За это насекомое ценили наши предки, так как благодаря уничтожению вредителей урожай находился в целости и сохранности. Это было очень важно, ведь урожай на Руси считался одним из факторов благополучия. Поскольку религия также имела огромное значение у наших предков, коровка считалась посланной Богом для помощи. Так ее и прозвали божьей.